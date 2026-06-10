Insólito

Robó una bicicleta, escapó y lo atrapan dormido en el techo de una casa en barrio Candioti

El insólito episodio ocurrió durante la tarde del martes en barrio Candioti. Un joven de 18 años intentó huir tras sustraer una bicicleta y otros elementos, pero la fuga terminó abruptamente cuando fue hallado por la policía descansando sobre el techo de una vivienda.