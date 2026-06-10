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Robó una bicicleta, escapó y lo atrapan dormido en el techo de una casa en barrio Candioti

El insólito episodio ocurrió durante la tarde del martes en barrio Candioti. Un joven de 18 años intentó huir tras sustraer una bicicleta y otros elementos, pero la fuga terminó abruptamente cuando fue hallado por la policía descansando sobre el techo de una vivienda.

El ladrón en pleno "descanso", antes de ser apresado. Foto: GentilezaEl ladrón en pleno "descanso", antes de ser apresado. Foto: Gentileza
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Un llamativo episodio policial se registró durante la tarde del martes en barrio Candioti, donde un joven de 18 años terminó aprehendido luego de protagonizar un intento de robo que concluyó de una manera tan inesperada como insólita: fue encontrado dormido sobre el techo de una vivienda.

El hecho tuvo su origen en inmediaciones de Belgrano y Suipacha, donde vecinos advirtieron movimientos sospechosos y dieron aviso a las autoridades. Según las primeras actuaciones, el muchacho habría sustraído una bicicleta y una manguera desde un edificio de la zona para luego emprender la fuga.

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La situación movilizó a efectivos policiales que iniciaron un rastrillaje por las inmediaciones con el objetivo de localizar al sospechoso y recuperar los elementos denunciados como robados.

Fuga y fin inesperado

De acuerdo con las fuentes consultadas, en medio de la huida el joven habría optado por desplazarse por patios internos y techos de viviendas, intentando evitar ser detectado por los uniformados.

Sin embargo, el cansancio o alguna otra circunstancia terminaron jugando en su contra. Cuando los agentes ampliaron la búsqueda en el sector, hallaron al sospechoso recostado sobre el techo de una finca, ubicada en Belgrano y Calchines, aparentemente dormido

ladrón dormido sobre el techo de una casa en barrio CandiotiAdemás de la bicicleta el ladrón había sustraído una manguera. Foto: Gentileza

La escena sorprendió incluso a los propios efectivos, que procedieron a despertarlo y reducirlo sin que se registraran incidentes. Una vez identificado, el joven fue trasladado a sede policial en calidad de aprehendido.

Recuperaron los elementos sustraídos

Durante el procedimiento, los agentes lograron secuestrar una bicicleta y una manguera que habrían sido sustraídas momentos antes desde un edificio emplazado en la esquina de Belgrano y Suipacha. Poco después se presentó la propietaria de los objetos, quien reconoció los elementos como de su pertenencia.

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Las actuaciones quedaron a cargo de la dependencia policial correspondiente, mientras se dio intervención a la Justicia para determinar la situación procesal del joven.

El episodio generó comentarios entre los vecinos del tradicional barrio santafesino, no sólo por el intento de robo sino también por el inusual desenlace que tuvo la fuga, con el sospechoso dormido en plena altura y ajeno al operativo desplegado para localizarlo.

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