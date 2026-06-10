Narcotráfico

Santa Fe: hallaron casi 59 kilos de cocaína enterrados en nuevos allanamientos por la avioneta de Villa Eloísa

La investigación por la aeronave interceptada en mayo con 321 kilos de cocaína sumó nuevos procedimientos en Roldán. Gendarmería allanó tres domicilios vinculados a la organización criminal y descubrió otros 58 kilos de droga ocultos bajo tierra. Además, secuestró dinero, municiones y detuvo a un hombre.