La investigación por el cargamento de cocaína transportado en una aeronave que fue interceptada en mayo en un campo de Villa Eloísa continúa avanzando y en las últimas horas permitió el hallazgo de otros 58 kilos de droga enterrados en un terreno baldío de la ciudad de Roldán.
Santa Fe: hallaron casi 59 kilos de cocaína enterrados en nuevos allanamientos por la avioneta de Villa Eloísa
La investigación por la aeronave interceptada en mayo con 321 kilos de cocaína sumó nuevos procedimientos en Roldán. Gendarmería allanó tres domicilios vinculados a la organización criminal y descubrió otros 58 kilos de droga ocultos bajo tierra. Además, secuestró dinero, municiones y detuvo a un hombre.
El procedimiento fue realizado durante la madrugada de este lunes por efectivos del Centro de Operaciones Antidrogas de Gendarmería Nacional, con apoyo de la Unidad de Investigaciones Antidrogas Rosario, bajo la órbita de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR).
Las tareas investigativas derivadas del secuestro de los 321 kilos y 221 gramos de cocaína que transportaba la aeronave permitieron geolocalizar tres inmuebles relacionados con uno de los integrantes de la organización criminal.
Cocaína enterrada en un terreno abandonado
Uno de los allanamientos se llevó adelante en una vivienda ubicada sobre calle Jujuy, en la localidad de Roldán. Durante la inspección, los gendarmes accedieron a un terreno baldío cubierto por escombros, vegetación y chapas.
La presencia de una pala y las irregularidades observadas en el suelo despertaron las sospechas de los investigadores. Al retirar unas chapas metálicas, advirtieron que la tierra había sido removida recientemente.
Comenzaron entonces a excavar y encontraron paquetes enterrados que contenían 58 kilos y 823 gramos de cocaína, los cuales fueron extraídos y secuestrados como parte de la causa.
Pie de foto: Los investigadores encontraron casi 59 kilos de cocaína enterrados en un terreno baldío de la ciudad de Roldán.
Dinero, municiones y un detenido
Los procedimientos continuaron en los otros dos domicilios vinculados con la investigación. Allí, los efectivos secuestraron 16.500 dólares, 335.000 pesos argentinos y 140 reales.
También fueron incautadas 48 municiones de distintos calibres, 20 cartuchos calibre 12/70, una camioneta Ford Ecosport, una balanza de precisión, cuatro teléfonos celulares y otros elementos considerados de interés para la causa.
Como resultado de los allanamientos, un hombre mayor de edad quedó detenido por infracción a la Ley 23.737 de estupefacientes.
Una investigación que comenzó con la avioneta en Villa Eloísa
La causa se inició en mayo pasado, cuando Gendarmería interceptó una aeronave que había aterrizado en un campo de Villa Eloísa y que transportaba 321 kilos y 221 gramos de cocaína.
En aquella oportunidad fueron detenidos cinco integrantes de la organización criminal. Durante el operativo, uno de los cabos de la fuerza resultó gravemente herido al ser embestido por los sospechosos cuando intentaban escapar.
La investigación está a cargo del fiscal Diego Iglesias, titular de la PROCUNAR; del fiscal de la Procunar NEA, Matías Scilabra; del auxiliar fiscal Santiago Martín Iglesias; y de la Oficina de Narcocriminalidad del Área de Investigaciones de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Rosario, encabezada por Santiago Alberdi. Las medidas fueron autorizadas por el juez de Garantías de Rosario, Eduardo Rodríguez Da Cruz.