Un conocido dirigente político vinculado al kirchnerismo santafesino fue detenido el miércoles por la mañana durante un allanamiento realizado en un departamento en el Puerto de Santa Fe, en el marco de una investigación iniciada a partir de una denuncia por violencia de género.
Detienen a un dirigente kirchnerista santafesino; le secuestraron armas y drogas
El procedimiento fue realizado por la PDI en un departamento en el Puerto de Santa Fe. La causa se originó tras la denuncia de una mujer que aseguró haber sufrido episodios de acoso, hostigamiento y amenazas durante varios días.
El procedimiento estuvo a cargo de efectivos de la Policía de Investigaciones (PDI), quienes además secuestraron armas de fuego, sustancias estupefacientes y otros elementos considerados de interés para la causa judicial.
Acoso y amenazas
Según pudo reconstruirse, la investigación comenzó días atrás cuando una mujer se presentó ante las autoridades para denunciar una serie de situaciones de hostigamiento, acoso y amenazas que venía sufriendo por parte del ahora detenido.
De acuerdo con el relato incorporado al expediente, el hombre habría intentado reanudar una relación sentimental con la denunciante. Sin embargo, ante la negativa de la mujer, la situación habría derivado en una escalada de conductas intimidatorias que se prolongaron durante varios días.
Las actuaciones iniciales permitieron reunir elementos probatorios que fueron puestos a consideración de la Fiscalía interviniente, desde donde se dispusieron una serie de medidas tendientes a esclarecer los hechos denunciados.
Armas y drogas
Con la correspondiente orden judicial, durante la mañana del miércoles personal de la PDI irrumpió en una unidad habitacional ubicada en el exclusivo complejo residencial emplazado sobre la zona portuaria de la capital provincial.
Fuentes vinculadas a la investigación señalaron que el procedimiento culminó con la detención del principal sospechoso y el secuestro de diversos elementos hallados en el inmueble.
Entre los objetos incautados figuran armas de fuego, material estupefaciente y otros elementos que serán sometidos a peritajes y análisis para determinar su eventual relevancia dentro de la causa.
Por estas horas, los investigadores procuran establecer si los elementos secuestrados guardan relación directa con los hechos denunciados o si podrían dar lugar a nuevas líneas investigativas.
Mientras tanto, el dirigente político permanece a disposición de la Justicia, que deberá resolver su situación procesal una vez completadas las medidas ordenadas en el marco de la investigación.
El caso generó fuerte repercusión en ámbitos políticos y judiciales de la ciudad, no sólo por la naturaleza de la denuncia sino también por el perfil público del hombre involucrado.