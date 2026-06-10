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Pedido de paradero

Una mujer y su hija en situación de calle son buscadas intensamente en Córdoba

María Gimena Córdoba, de 45 años, y Ana Luz Córdoba, de 7, fueron vistas por última vez en la vivienda de un familiar en la zona oeste de la capital provincial.

Ambas vistas por última vez en el domicilio del hermano de la progenitora en la zona oeste de la ciudad.Ambas vistas por última vez en el domicilio del hermano de la progenitora en la zona oeste de la ciudad.
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Una mujer de 45 años y su hija de 7 son buscadas de manera intensa en la provincia de Córdoba, luego de que se denunciara la desaparición de ambas. La última vez que fueron vistas fue en la vivienda del hermano de la madre, ubicada en el sector oeste de la capital provincial.

La investigación está a cargo de la Fiscalía de Instrucción del Distrito 3 Turno 1, que solicitó colaboración de la comunidad para dar con el paradero de María Gimena Córdoba y de la pequeña Ana Luz Córdoba.

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La búsqueda

Según la información difundida por el Ministerio Público Fiscal provincial, ambas atraviesan una situación de calle. De acuerdo con los datos aportados en la denuncia, suelen pasar las noches en distintos sectores del centro de la ciudad de Córdoba y en inmediaciones de la terminal de ómnibus.

Las autoridades trabajan para reunir datos que permitan localizarlas y piden a la población aportar cualquier información que pueda resultar útil para la investigación.

Los detalles

En el escrito oficial se brindaron detalles sobre las características físicas de ambas para facilitar su identificación.

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María Gimena Córdoba mide aproximadamente 1,70 metros, tiene piel trigueña, cabello teñido de castaño medio claro y ojos oscuros. Por su parte, Ana Luz Córdoba mide cerca de 1 metro, es de piel blanca, tiene cabello castaño y ojos oscuros.

Cualquier dato que pueda ayudar a encontrarlas puede ser comunicado a la Unidad Judicial 12, a los teléfonos 3515642877 o 4481016 interno 34221.

También se puede brindar información de manera presencial en la sede ubicada en José Villegas 2100, barrio Patricios, en la ciudad de Córdoba.

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