La desesperación que mantenía en vilo a la provincia de Córdoba se transformó en un profundo alivio este martes por la tarde. Luciana B., la adolescente de 15 años que era intensamente buscada en la localidad de Colonia Caroya tras salir de la escuela el lunes al mediodía, fue encontrada con vida en la vecina ciudad de Jesús María. El hallazgo se produjo luego de un megaoperativo de rastrillaje y de la activación del protocolo nacional de emergencia Alerta Sofía.
Qué se sabe del lugar donde encontraron a Luciana, la adolescente que era buscada en Colonia Caroya
La menos de edad por quien se había activado la Alerta Sofía, fue localizada sana y salva este martes por la tarde en una vivienda deshabitada. Se encontraba acompañada por otro menor de edad.
El hallazgo en una zona transitada
La menor fue localizada en el interior de una vivienda abandonada y deshabitada en Jesús María. Según precisó César Seculi, secretario de Gobierno de Colonia Caroya, la propiedad se encuentra ubicada exactamente frente a los edificios de los Tribunales locales, un sector caracterizado por el constante movimiento y tránsito de personas.
Al momento de ser identificada por las fuerzas de seguridad, Luciana no estaba sola: se encontraba acompañada por otro adolescente de 16 años, también oriundo de Colonia Caroya.
Operativo contrarreloj y estado de salud
Para dar con el paradero de la joven, las autoridades provinciales y judiciales habían desplegado un importante despliegue logístico y humano en distintos puntos de la región. El megaoperativo incluyó la participación de 90 efectivos policiales, 25 móviles terrestres, drones y el apoyo aéreo de un helicóptero de la fuerza.
Tras el procedimiento de rescate, la adolescente fue trasladada de inmediato al Hospital de Jesús María, donde el personal médico le practicó los controles y chequeos de rutina correspondientes para constatar su estado general. De acuerdo a lo informado de manera oficial por el Ministerio Público Fiscal (MPF), Luciana ya fue restituida y se encuentra junto a su familia.
Investigación en curso
A pesar del desenlace positivo que llevó tranquilidad a la comunidad, la causa judicial continúa abierta y bajo secreto de sumario. La Fiscalía de Instrucción de Jesús María trabaja en el análisis del caso para determinar fehacientemente cuáles fueron los motivos de la desaparición de la menor, el itinerario que realizó desde el lunes y los detalles precisos de las circunstancias en las que fue hallada en la casa abandonada.