#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Colón
Unión
Hallada en Jesús María

Qué se sabe del lugar donde encontraron a Luciana, la adolescente que era buscada en Colonia Caroya

La menos de edad por quien se había activado la Alerta Sofía, fue localizada sana y salva este martes por la tarde en una vivienda deshabitada. Se encontraba acompañada por otro menor de edad.

El lugar donde encontraron a Luciana. Foto: El Doce/Mateo LagoEl lugar donde encontraron a Luciana. Foto: El Doce/Mateo Lago
+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Por: 

La desesperación que mantenía en vilo a la provincia de Córdoba se transformó en un profundo alivio este martes por la tarde. Luciana B., la adolescente de 15 años que era intensamente buscada en la localidad de Colonia Caroya tras salir de la escuela el lunes al mediodía, fue encontrada con vida en la vecina ciudad de Jesús María. El hallazgo se produjo luego de un megaoperativo de rastrillaje y de la activación del protocolo nacional de emergencia Alerta Sofía.

Mirá tambiénEncontraron "sana y salva" a Luciana, la adolescente que estaba desaparecida en Córdoba

El hallazgo en una zona transitada

La menor fue localizada en el interior de una vivienda abandonada y deshabitada en Jesús María. Según precisó César Seculi, secretario de Gobierno de Colonia Caroya, la propiedad se encuentra ubicada exactamente frente a los edificios de los Tribunales locales, un sector caracterizado por el constante movimiento y tránsito de personas.

Al momento de ser identificada por las fuerzas de seguridad, Luciana no estaba sola: se encontraba acompañada por otro adolescente de 16 años, también oriundo de Colonia Caroya.

Imagen ilustrativa. Colonia Caroya, localidad en la que reside la joven. Crédito: Gobierno de CórdobaImagen ilustrativa. Colonia Caroya, localidad en la que reside y desapareció la adolescente. Crédito: Gobierno de Córdoba

Operativo contrarreloj y estado de salud

Para dar con el paradero de la joven, las autoridades provinciales y judiciales habían desplegado un importante despliegue logístico y humano en distintos puntos de la región. El megaoperativo incluyó la participación de 90 efectivos policiales, 25 móviles terrestres, drones y el apoyo aéreo de un helicóptero de la fuerza.

Mirá tambiénQué rol habría cumplido cada detenido en el crimen de Agostina Vega

Tras el procedimiento de rescate, la adolescente fue trasladada de inmediato al Hospital de Jesús María, donde el personal médico le practicó los controles y chequeos de rutina correspondientes para constatar su estado general. De acuerdo a lo informado de manera oficial por el Ministerio Público Fiscal (MPF), Luciana ya fue restituida y se encuentra junto a su familia.

La joven fue vista por última vez al mediodía del lunesLas autoridades indicaron que Luciana estaba junto a otro adolescente de 16 años, también oriundo de Colonia Caroya.

Investigación en curso

A pesar del desenlace positivo que llevó tranquilidad a la comunidad, la causa judicial continúa abierta y bajo secreto de sumario. La Fiscalía de Instrucción de Jesús María trabaja en el análisis del caso para determinar fehacientemente cuáles fueron los motivos de la desaparición de la menor, el itinerario que realizó desde el lunes y los detalles precisos de las circunstancias en las que fue hallada en la casa abandonada.

+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Sobre el Autor

#TEMAS:
Córdoba
Pedido de Paradero
Judiciales
Ministerio de Seguridad

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro