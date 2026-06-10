En zona céntrica

"Cuento del tío": robo de casi un millón de dólares a una familia en Santa Fe

Una pareja de jubilados de 82 y 83 años fue víctima de una millonaria estafa en una vivienda de calle Francia al 2800. Tras una llamada telefónica en la que una mujer se hizo pasar por su hija, entregaron sus ahorros a dos supuestos empleados bancarios que escaparon en un Peugeot negro.