En barrio Sur de Santa Fe

Mediante un "cuento del tío" una mujer fue despojada de todos sus ahorros en dólares

Una mujer mayor fue víctima de una estafa telefónica tras recibir una llamada con prefijo de Buenos Aires. Mediante el engaño de un supuesto cambio de circulante por ventanilla, los delincuentes lograron que la víctima entregara una importante suma de dinero en moneda extranjera en su propio domicilio.