Una mujer de 87 años fue el blanco de una maniobra delictiva que le costó una importante suma de dinero en moneda extranjera. El hecho, que se encuentra bajo investigación, ocurrió tras una comunicación telefónica que dio inicio a una puesta en escena coordinada para apoderarse de los ahorros de la víctima.
Mediante un "cuento del tío" una mujer fue despojada de todos sus ahorros en dólares
Una mujer mayor fue víctima de una estafa telefónica tras recibir una llamada con prefijo de Buenos Aires. Mediante el engaño de un supuesto cambio de circulante por ventanilla, los delincuentes lograron que la víctima entregara una importante suma de dinero en moneda extranjera en su propio domicilio.
De acuerdo con lo relatado por Iván, sobrino de la damnificada, todo comenzó con un llamado a la línea fija de la vivienda ubicada en 3 de Febrero 3100, en barrio Sur de la ciudad de Santa Fe.
El número de origen de la llamada, según se pudo verificar posteriormente, correspondía a un prefijo de la ciudad de Buenos Aires. Del otro lado de la línea, una voz femenina se presentó falsamente como personal de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses).
Cambio de billetes
Con un discurso coordinado, la mujer alertó a la víctima sobre la presunta necesidad de realizar un cambio de billetes debido a una supuesta modificación en la numeración o por tratarse de series antiguas.
En la misma comunicación, y con el fin de otorgarle mayor credibilidad al engaño, la timadora simuló entablar un diálogo en paralelo con el propio sobrino de la damnificada, haciendo creer que este avalaba la transacción que se estaba solicitando.
Poco tiempo después de finalizado el llamado, un hombre de aproximadamente 30 años, de contextura alta y correctamente vestido, se presentó en el domicilio de la mujer haciéndose pasar por el contador de su sobrino.
A pesar de una inicial reticencia por parte de la propietaria, el imputado logró sortear las sospechas mediante la simulación de anotaciones de nombres y números, argumentando que el trámite debía concretarse de manera urgente antes del próximo miércoles.
Encierro y fuga
Bajo este engaño, la mujer le entregó los ahorros en dólares que guardaba en su propiedad. Sin embargo, tras la entrega del efectivo, la víctima se percató de la situación y comenzó a pedir auxilio a los gritos. Ante esto, el delincuente se dio a la fuga de inmediato, sustrayendo además las llaves del inmueble y dejando a la víctima encerrada dentro de su propia casa.
Tras el alerta, personal policial acudió al lugar para recabar los primeros datos y tomar testimonio a los familiares. Según indicaron los familiares de la víctima, en las inmediaciones existe una cámara de seguridad privada, aunque su ángulo de cobertura apunta hacia el sector opuesto de la calzada.
Las actuaciones de rigor continúan en la seccional correspondiente, donde se radicó la denuncia formal a la espera de peritajes que permitan identificar a los autores del ilícito.