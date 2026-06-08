Condenaron a uno de los dos ladrones que ingresaron violentamente a la casa de una jubilada en barrio Fomento 9 de Julio de la ciudad de Santa Fe y la golpearon para sustraerle dinero.
Un condenado por el violento robo a una jubilada que estaba sola en su casa
La mujer de 76 años fue sorprendida por dos ladrones que la golpearon mientras le exigían dinero. Uno de ellos reconoció haberla asaltado y firmó un juicio abreviado.
Se trata de José Eduardo Quiróz, alias “Toto”, quien firmó un juicio abreviado reconociendo haber cometido el asalto la mañana del 8 de enero de 2025, en la zona de calles Pasaje Ingenieros y José Quintana.
La jueza Rosana Carrara condenó al albañil de 33 años como coautor del “robo calificado por escalamiento”, y le impuso tres años y medio de prisión. El acuerdo abreviado llevó las firmas del fiscal Manuel Cecchini y de la defensora pública Magalí Mazza.
Violencia desmedida
El hecho que motivó la condena ocurrió alrededor de las 11.30 horas, cuando Quiroz y otro individuo -cuya identidad no pudo ser determinada- ingresaron a la vivienda tras trepar un tapial de más de dos metros de altura. Una vez en el interior, en la cocina se encontraron con una mujer de 76 años que estaba sola.
Los delincuentes la abordaron con una agresividad desmedida. Según la descripción fiscal, "uno la tomó de los brazos, otro la golpeó con los puños en la cara, le propinaron patadas y la arrastraron tomándola del cabello hasta el dormitorio principal".
La víctima prestó declaración posteriormente, y relató que mientras la golpeaban le exigían dinero. Bajo la presión de la violencia ejercida, ella indicó el lugar donde guardaba sus ahorros.
Así fue como los ladrones se apoderaron de un sobre que contenía una suma importante de pesos. Además, antes de huir por la parte trasera del inmueble, sustrajeron una computadora notebook marca Samsung.
La causa
El informe confeccionado por el médico policial constató que la mujer presentaba golpes visibles en el rostro y los brazos tras el violento episodio, consistentes con la agresión descripta por la víctima.
La investigación pudo acreditar que ingresaron al domicilio tras escalar un muro perimetral y luego logró identificar a Quiróz como uno de los autores del violento robo. Si bien se especulaba que los autores podrían haber sido los mismos que asaltaron a otras mujeres mayores en la zona, esto no fue constatado.
El albañil fue detenido e imputado, y ahora admitió su culpabilidad y aceptó ser condenado. En su sentencia, además de imponer los tres años y medio de pena, la jueza Carrara dispuso la inscripción del condenado en el registro de huellas genéticas digitalizadas.