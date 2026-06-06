El violento asalto a una jubilada de 87 años obtuvo una resolución judicial tras más de un año de investigación. "El mendocino" fue condenado por el robo cometido en marzo de 2025 en una casa del barrio Escalante de la ciudad de Santa Fe.
Cárcel para "el mendocino" por el brutal asalto a una anciana en barrio Escalante
Admitió haber golpeado a una mujer de 87 años tras ingresar a su vivienda por los techos para robar joyas y dinero. El delincuente fue declarado reincidente y condenado a casi ocho años de prisión.
Facundo Rodrigo Morán, de 33 años, fue sentenciado a cumplir 7 años y 10 meses de prisión de ejecución efectiva tras admitir su culpabilidad en el violento hecho.
El acuerdo de juicio abreviado fue presentado por el fiscal Manuel Cecchini y la defensora pública Magalí Mazza ante la jueza penal Rosana Carrara, quien condenó a Morán y lo declaró reincidente.
Durante la audiencia realizada el viernes, el imputado reconoció haber ingresado de manera ilegal a una vivienda de barrio Escalante donde residía una anciana que terminó hospitalizada con graves heridas producto de los golpes recibidos.
Dinero, electrodomésticos y joyas
El robo ocurrió entre la noche del 6 y la madrugada del 7 de marzo del año pasado. Morán "ingresó, trepando para ello alturas mayores a dos metros, al patio trasero del domicilio", y una vez en el inmueble utilizó una soga para desplazar una reja que protegía una ventana, logrando así ganar el interior de la casa para revisar los muebles mientras la moradora descansaba.
Una vez dentro de la propiedad, el delincuente comenzó a revisar el comedor y el escritorio, apoderándose de aproximadamente $2.500.000 en efectivo, un teléfono celular Samsung J7, un secador de cabello y joyas.
La situación tomó un giro dramático cuando el ladrón fue descubierto por la víctima. Lejos de huir, el atacante decidió reducirla utilizando una fuerza desproporcionada. El abreviado firmado por Morán detalla que la golpeó, provocándole un pérdida de la conciencia, traumatismos facial y torácico, una hemorragia subaracnoidea y una fractura orbital.
Las lesiones fueron de tal magnitud que pusieron en serio riesgo la vida de la damnificada. Tras el ataque, el delincuente huyó llevando lo sustraído en una bolsa azul, vistiendo incluso una campera deportiva blanca que pertenecía a la familia de la víctima.
Sin libertad condicional
La condena dictada por la jueza Carrara no sólo contempló la gravedad del hecho, calificado como "robo por escalamiento" y "lesiones graves", sino que también incluyó la declaración de reincidencia para Morán. Esto implica que el condenado no podrá acceder a beneficios de libertad condicional, sino que deberá cumplir la totalidad de la pena tras las rejas.
Para llegar a la condena, la fiscalía presentó evidencias tales como el acta de procedimiento del Comando Radioeléctrico y el testimonio del vecino que encontró a la víctima malherida en la vereda.
"El mendocino" optó por reconocer su culpabilidad y firmar un procedimiento abreviado, evitando así llegar al juicio oral y público.