Un evento social realizado en la localidad de Las Heras, en la provincia de Santa Cruz, terminó con más de 60 personas intoxicadas, entre adultos y menores. La principal hipótesis apunta a que la combinación de trabajos de pintura realizados horas antes y el sistema de calefacción del lugar habría generado la exposición a sustancias tóxicas.
Santa Cruz: más de 60 intoxicados por la mezcla de pintura y calefacción en un evento
La emergencia se registró durante un evento social en Las Heras y las primeras pericias apuntan a la combinación de trabajos de pintura recientes y el sistema de climatización del lugar como posible origen del episodio.
El episodio ocurrió cerca de las 23.30 del sábado, cuando el Hospital Distrital comenzó a recibir un importante número de pacientes que habían asistido a la celebración. Todos presentaban síntomas compatibles con intoxicación, como mareos, náuseas y dolores de cabeza.
Primeras hipótesis
Ante la llegada simultánea de los afectados, el personal de salud activó los protocolos de emergencia. En un principio se sospechó de una posible fuga de monóxido de carbono, lo que motivó la intervención de equipos especializados para realizar peritajes en el lugar del evento.
Sin embargo, las primeras inspecciones descartaron la presencia de monóxido de carbono y también anomalías en los artefactos de gas, según informó el director regional Norte de Bomberos, Franco Guzmán.
Con el avance de las pericias, la principal hipótesis se orientó hacia la combinación de pintura reciente y calefacción en el salón. Horas antes del evento, el espacio habría sido pintado con esmalte sintético, lo que habría generado vapores que, al no ventilarse adecuadamente, se habrían concentrado en el ambiente junto al sistema de climatización.
Clausura preventiva del lugar
El establecimiento fue clausurado de manera preventiva mientras continúan los estudios técnicos para determinar con precisión el origen del episodio. Las autoridades esperan los resultados finales de las pericias para confirmar qué sustancia provocó la intoxicación masiva.