Un profundo revuelo sacude a la comunidad educativa de Toledo, una localidad cordobesa ubicada a poco más de 20 kilómetros de la capital provincial. Seis alumnos del IPEM Nº 107 "Reino de España" sufrieron una intoxicación dentro del establecimiento luego de consumir brownies elaborados con marihuana. El episodio, que encendió las alarmas de directivos y padres, obligó a activar de urgencia los protocolos sanitarios y derivó en una investigación policial y judicial para determinar las responsabilidades del caso.
Polémica escolar en Córdoba: seis alumnos terminaron intoxicados tras consumir brownies con marihuana
El hecho ocurrió en un establecimiento educativo de la localidad de Toledo. Los jóvenes, que cursan el último año de la secundaria, debieron recibir asistencia médica. Una de las estudiantes admitió haber llevado el alimento con cannabis al aula y la Justicia ya tomó intervención.
El hecho se registró en el edificio escolar de la calle Humaitá al 200. De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades, el grupo de jóvenes —pertenecientes al último año del nivel secundario— comenzó a manifestar un malestar generalizado y síntomas visiblemente compatibles con los efectos del cannabis, lo que motivó la rápida intervención de la dirección del colegio.
Alerta en las aulas y asistencia médica
Al notar la descompensación y los comportamientos inusuales de los adolescentes, las autoridades de la escuela dispusieron el traslado inmediato de los afectados hacia un centro de salud de la zona. En el lugar, los profesionales médicos constataron que el cuadro correspondía a una intoxicación por marihuana, procediendo a estabilizarlos.
Afortunadamente, y a pesar del impacto inicial del suceso, los profesionales informaron que todos los estudiantes se encontraban fuera de peligro y evolucionaban favorablemente de manera ambulatoria. Con el diagnóstico confirmado, desde la institución se comunicaron de inmediato con los progenitores para que los alumnos fueran retirados y continuaran bajo estricto seguimiento médico en sus respectivos hogares.
Una confesión que esclareció el caso
Mientras se desataba la emergencia en el IPEM 107, el misterio sobre el origen del malestar se disipó rápidamente. Una de las alumnas del curso confesó ante el personal directivo que ella misma había ingresado los bizcochos de chocolate al aula. Según trascendió, la joven detalló que el alimento contenía marihuana y aseguró que sus compañeros los habían consumido con pleno conocimiento de lo que estaban ingiriendo.
El caso fue asentado formalmente por personal de la policía de la Departamental Río Segundo bajo la figura de denuncia formulada, mientras la Justicia busca esclarecer el trasfondo de la preparación y comercialización o facilitación de la sustancia en el ámbito escolar. Por el momento, el Ministerio de Educación provincial evalúa las medidas administrativas y pedagógicas que se aplicarán ante el delicado incidente.
Para llevar tranquilidad a los hogares de la comunidad de Toledo, la directora del establecimiento educativo confirmó públicamente que los seis jóvenes “se encontraban en buen estado de salud” luego de superar los controles de rigor.