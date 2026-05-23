IPEM Nº 107

Polémica escolar en Córdoba: seis alumnos terminaron intoxicados tras consumir brownies con marihuana

El hecho ocurrió en un establecimiento educativo de la localidad de Toledo. Los jóvenes, que cursan el último año de la secundaria, debieron recibir asistencia médica. Una de las estudiantes admitió haber llevado el alimento con cannabis al aula y la Justicia ya tomó intervención.