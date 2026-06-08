Una rápida intervención policial permitió frustrar un robo en la Escuela N° 869 "Julio A. Roca", ubicada en Colastiné Norte, y recuperar la totalidad de los elementos sustraídos. Como resultado del procedimiento, un hombre de 30 años fue aprehendido y quedó a disposición de la Justicia.
Detuvieron a un hombre cuando escapaba con materiales robados de la Escuela Roca
El procedimiento se concretó en Colastiné Norte durante una recorrida preventiva. Los agentes lograron interceptar al sospechoso cuando transportaba ladrillos, una carretilla y otros elementos que habían sido sustraídos del predio de la Escuela N° 869 Julio A. Roca.
El episodio se registró durante las últimas horas en el marco de los patrullajes preventivos que se desarrollan de manera habitual en la zona costera.
Situación sospechosa
Según informaron fuentes policiales, personal de la 6ta. Zona de Inspección y efectivos de la Comisaría 28 se encontraban realizando recorridas de prevención de delitos y contravenciones cuando detectaron una situación sospechosa en inmediaciones de Pasaje 328 y calle Casuarinas.
Al profundizar las averiguaciones, los uniformados lograron interceptar a un hombre identificado por sus iniciales como F.L., de 30 años, quien momentos antes había sustraído distintos materiales de construcción pertenecientes a la Escuela N° 869 "Julio A. Roca".
Las actuaciones permitieron establecer que el sospechoso había ingresado al predio educativo tras vulnerar un cerramiento provisorio ubicado en el sector posterior del establecimiento. Una vez dentro, reunió diversos elementos y se disponía a abandonar el lugar cuando fue advertido por los agentes.
Captura
La intervención policial derivó en la inmediata aprehensión del individuo y en el recupero total de los materiales que transportaba.
Entre los objetos secuestrados se encontraban una carretilla, cuarenta ladrillos comunes y una media sombra de color marrón que, presuntamente, era utilizada para cubrir y ocultar la carga durante el traslado.
Los elementos fueron reconocidos como pertenecientes al establecimiento escolar y posteriormente restituidos en el marco de las actuaciones correspondientes.
Patrullajes preventivos
Fuentes vinculadas al procedimiento destacaron que el accionar se produjo como resultado de la presencia preventiva que mantienen las fuerzas de seguridad en sectores donde actualmente se desarrollan obras o tareas de mantenimiento en edificios públicos, circunstancia que suele convertir a esos lugares en objetivos de hechos contra la propiedad.
Por disposición de la Fiscalía en turno, se iniciaron actuaciones bajo la calificación provisoria de hurto, mientras que también tomó intervención la Defensa Pública para garantizar los derechos procesales del aprehendido.
La investigación continúa con el objetivo de determinar si el acusado actuó por cuenta propia o si existen otros involucrados en maniobras similares registradas en la zona.
Mientras tanto, desde la comunidad educativa valoraron la rápida respuesta policial que permitió recuperar materiales destinados a trabajos de infraestructura y evitar mayores perjuicios para el establecimiento.