Santa Fe

Detuvieron a un hombre cuando escapaba con materiales robados de la Escuela Roca

El procedimiento se concretó en Colastiné Norte durante una recorrida preventiva. Los agentes lograron interceptar al sospechoso cuando transportaba ladrillos, una carretilla y otros elementos que habían sido sustraídos del predio de la Escuela N° 869 Julio A. Roca.