Un grave episodio de violencia armado alteró la tranquilidad de la zona costera durante la tarde del domingo y dejó como saldo tres personas heridas de arma de fuego, una de ellas con una lesión de consideración en el tórax. Por el hecho, un hombre de 45 años fue detenido y quedó a disposición de la Justicia bajo la acusación provisoria de tentativa de homicidio.
Tres heridos a balazos y un detenido tras un violento hecho en Colastiné Sur
El hecho ocurrió en inmediaciones del ex atracadero La Balsa. Entre las víctimas se encuentra un joven de 23 años que recibió un disparo en el tórax y debió ser trasladado de urgencia al hospital Cullen. La rápida intervención policial derivó en la detención de un sospechoso de 45 años.
El suceso se registró alrededor de las 18.40 en inmediaciones del kilómetro 14,5 de la Ruta Nacional 168, en jurisdicción de Colastiné Sur, más precisamente en el sector conocido como el ex atracadero La Balsa.
Los primeros movimientos comenzaron cuando la Central de Emergencias 911 recibió varios llamados alertando sobre detonaciones de arma de fuego y personas heridas en el lugar. La gravedad de la situación motivó el inmediato desplazamiento de efectivos de la Subcomisaría 6ta de La Guardia y del Comando Radioeléctrico de la Costa, siguiendo directivas de la 6ta. Zona de Inspección.
Heridos de bala
Al arribar, los uniformados encontraron a dos de las víctimas. Se trataba de un hombre de 38 años que presentaba impactos en una de sus rodillas y una mujer de 34 años que había sufrido lesiones provocadas por perdigones en la zona de la espalda.
Mientras tanto, una tercera víctima ya había abandonado el lugar en busca de asistencia médica. Se trataba de un joven de 23 años que era trasladado de urgencia hacia el hospital José María Cullen a bordo de un automóvil Ford Fiesta Max.
En el trayecto, el vehículo fue interceptado por personal de la Brigada Motorizada, cuyos agentes escoltaron la marcha para agilizar el arribo al centro de salud.
Posteriormente, los médicos determinaron que el muchacho presentaba una herida de arma de fuego en el tórax, con proyectil alojado y sin orificio de salida, circunstancia que obligó a su inmediata atención.
En cuanto al hombre de 38 años, los profesionales constataron dos impactos en la rodilla derecha y lesiones superficiales en la espalda, siendo derivado al área de Traumatología para una evaluación más profunda. La mujer lesionada, por su parte, decidió no recibir atención médica pese a las heridas sufridas.
Operativo cerrojo y captura
Con el correr de los minutos y ante la magnitud del hecho, la policía desplegó un amplio operativo en el sector. Las actuaciones incluyeron un cerrojo preventivo y la realización de tres requisas domiciliarias en procura de localizar armas o elementos vinculados al ataque.
Si bien los procedimientos arrojaron resultados negativos respecto al secuestro de armamento, las tareas investigativas permitieron avanzar rápidamente sobre la identificación de un sospechoso.
Según trascendió de fuentes policiales, una de las víctimas señaló directamente a un hombre de 45 años como presunto autor de los disparos. A partir de esa información, los efectivos concretaron su aprehensión y lo pusieron a disposición de la Justicia.
La causa quedó en manos del fiscal de turno, doctor Lacuadra, quien ordenó la intervención de peritos criminalísticos para relevar la escena del hecho y dispuso la realización de pruebas de dermotest al sospechoso, medida destinada a determinar una eventual presencia de residuos de disparo en sus manos.
Asimismo, el funcionario judicial ordenó que el acusado permanezca alojado en calidad de detenido comunicado mientras se desarrollan las diligencias tendientes a esclarecer las circunstancias que derivaron en el sangriento episodio.
Por estas horas, los investigadores intentan reconstruir la secuencia completa de lo ocurrido y establecer cuál fue el desencadenante del ataque armado que terminó con tres personas heridas en uno de los sectores más concurridos de la costa santafesina durante los fines de semana.