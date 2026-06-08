Violencia

Tres heridos a balazos y un detenido tras un violento hecho en Colastiné Sur

El hecho ocurrió en inmediaciones del ex atracadero La Balsa. Entre las víctimas se encuentra un joven de 23 años que recibió un disparo en el tórax y debió ser trasladado de urgencia al hospital Cullen. La rápida intervención policial derivó en la detención de un sospechoso de 45 años.