Efectivos de la División Unidad Operativa de Policía Federal Santa Fe, llevaron adelante un procedimiento que culminó con la detención de dos personas y el secuestro de elementos de interés para una causa vinculada a la comercialización de estupefacientes y venta de motopartes de vehículos de procedencia ilícita, en la ciudad de Santa Fe.
Policía Federal desarticuló una "kiosco" de drogas y motopartes en Santa Fe; dos detenidos
La investigación nació a partir de denuncias de vecinos y derivó en un procedimiento de la Policía Federal que terminó con dos personas detenidas. Durante el operativo se secuestraron estupefacientes, elementos de fraccionamiento y una motocicleta con pedido de secuestro vigente por robo.
La investigación, impulsada por el Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe en el marco de una causa por presunta infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N.° 23.737, permitió acreditar maniobras compatibles con la venta de sustancias prohibidas desde un inmueble de esta capital provincial.
Denuncia de vecinos
Las tareas investigativas se originaron a partir de denuncias vecinales y posibilitaron reunir los elementos probatorios necesarios para el avance de la pesquisa.
Como resultado del trabajo desarrollado por los investigadores, la autoridad judicial interviniente dispuso la realización de un allanamiento sobre el domicilio investigado, donde se constató que el inmueble era utilizado para la comercialización de estupefacientes y el acopio de motopartes de vehículos de procedencia ilícita.
Secuestro de motopartes
Durante el procedimiento se procedió al secuestro de estupefacientes, teléfonos celulares, elementos de fraccionamiento, motopartes y dispositivos electrónicos de interés para la causa y a la detención de dos personas, quienes fueron puestas a disposición de la Justicia.
Asimismo, las verificaciones efectuadas permitieron establecer que uno de los detenidos registraba un pedido de captura vigente emitido por la Justicia de la provincia de Santa Fe desde el año 2021. Del mismo modo, uno de los motovehículos hallados durante el operativo presentaba pedido de secuestro activo en el marco de una causa por robo.
La Policía Federal Argentina, siguiendo los lineamientos del Ministerio de Seguridad Nacional, continúa profundizando las tareas de prevención e investigación destinadas a combatir el narcotráfico y los delitos complejos, reafirmando su compromiso con la seguridad de la comunidad.