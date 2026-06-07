#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Colón
Unión
Narcos barriales

Policía Federal desarticuló una "kiosco" de drogas y motopartes en Santa Fe; dos detenidos

La investigación nació a partir de denuncias de vecinos y derivó en un procedimiento de la Policía Federal que terminó con dos personas detenidas. Durante el operativo se secuestraron estupefacientes, elementos de fraccionamiento y una motocicleta con pedido de secuestro vigente por robo.

Policía Federal desarticuló una "cueva" de drogas y motopartes en Santa Fe. Foto: GentilezaPolicía Federal desarticuló una "cueva" de drogas y motopartes en Santa Fe. Foto: Gentileza
+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Por: 

Efectivos de la División Unidad Operativa de Policía Federal Santa Fe, llevaron adelante un procedimiento que culminó con la detención de dos personas y el secuestro de elementos de interés para una causa vinculada a la comercialización de estupefacientes y venta de motopartes de vehículos de procedencia ilícita, en la ciudad de Santa Fe.

La investigación, impulsada por el Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe en el marco de una causa por presunta infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N.° 23.737, permitió acreditar maniobras compatibles con la venta de sustancias prohibidas desde un inmueble de esta capital provincial.

Denuncia de vecinos

Las tareas investigativas se originaron a partir de denuncias vecinales y posibilitaron reunir los elementos probatorios necesarios para el avance de la pesquisa.

Policía Federal desarticuló una "cueva" de drogas y motopartes en Santa Fe. Foto: GentilezaPolicía Federal desarticuló una "cueva" de drogas y motopartes en Santa Fe. Foto: Gentileza

Como resultado del trabajo desarrollado por los investigadores, la autoridad judicial interviniente dispuso la realización de un allanamiento sobre el domicilio investigado, donde se constató que el inmueble era utilizado para la comercialización de estupefacientes y el acopio de motopartes de vehículos de procedencia ilícita.

Secuestro de motopartes

Durante el procedimiento se procedió al secuestro de estupefacientes, teléfonos celulares, elementos de fraccionamiento, motopartes y dispositivos electrónicos de interés para la causa y a la detención de dos personas, quienes fueron puestas a disposición de la Justicia.

Policía Federal desarticuló una "cueva" de drogas y motopartes en Santa Fe. Foto: GentilezaPolicía Federal desarticuló una "cueva" de drogas y motopartes en Santa Fe. Foto: Gentileza

Asimismo, las verificaciones efectuadas permitieron establecer que uno de los detenidos registraba un pedido de captura vigente emitido por la Justicia de la provincia de Santa Fe desde el año 2021. Del mismo modo, uno de los motovehículos hallados durante el operativo presentaba pedido de secuestro activo en el marco de una causa por robo.

Mirá tambiénCirculaban en una moto robada y terminaron detenidos

La Policía Federal Argentina, siguiendo los lineamientos del Ministerio de Seguridad Nacional, continúa profundizando las tareas de prevención e investigación destinadas a combatir el narcotráfico y los delitos complejos, reafirmando su compromiso con la seguridad de la comunidad.

+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Sobre el Autor

#TEMAS:
Policía Federal Argentina
Santa Fe
microtráfico de estupefacientes

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro