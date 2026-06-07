Narcos barriales

Policía Federal desarticuló una "kiosco" de drogas y motopartes en Santa Fe; dos detenidos

La investigación nació a partir de denuncias de vecinos y derivó en un procedimiento de la Policía Federal que terminó con dos personas detenidas. Durante el operativo se secuestraron estupefacientes, elementos de fraccionamiento y una motocicleta con pedido de secuestro vigente por robo.