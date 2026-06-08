Hospital Cullen

El policía baleado permanece estable y bajo evaluación de especialistas

El director del Hospital Cullen, Dr. Bruno Moroni, detalló que el paciente de 33 años presenta dos impactos de bala. Los estudios descartaron que el proyectil que golpeó la zona craneal se encuentre alojado en el sistema nervioso central, aunque intervienen los servicios de neurocirugía y cirugía vascular.