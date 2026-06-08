#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Colón
Unión
Hospital Cullen

El policía baleado permanece estable y bajo evaluación de especialistas

El director del Hospital Cullen, Dr. Bruno Moroni, detalló que el paciente de 33 años presenta dos impactos de bala. Los estudios descartaron que el proyectil que golpeó la zona craneal se encuentre alojado en el sistema nervioso central, aunque intervienen los servicios de neurocirugía y cirugía vascular.

"El paciente se encuentra lúcido y estable", precisó el Dr. Moroni. Foto: archivo El Litoral"El paciente se encuentra lúcido y estable", precisó el Dr. Moroni. Foto: archivo El Litoral
+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Por: 

El director del Hospital Dr. José María Cullen, Dr. Bruno Moroni, brindó el parte médico oficial respecto de la salud del hombre de 33 años baleado en barrio Nueva Esperanza. El paciente, un agente de la Policía de la Provincia que se encuentra en situación de disponibilidad, presenta heridas compatibles con arma de fuego en la región craneal y en la zona del glúteo.

De acuerdo al informe del profesional, la lesión en la cabeza se localiza en la calota craneal, específicamente en el área occipitoparietal. Los estudios complementarios de diagnóstico por imágenes determinaron que no se constató la presencia de un proyectil alojado en el sistema nervioso central.

policía herido barrio Nueva EsperanzaPolicía herido en barrio Nueva Esperanza.

Respecto de la segunda herida, el impacto ingresó por la cara externa del glúteo y el proyectil quedó posicionado en el sector interno, siendo detectado mediante los exámenes médicos.

Lúcido y estable

Moroni precisó que el paciente se encuentra actualmente lúcido y hemodinámicamente estable, alojado en la guardia central del nosocomio. No obstante, debido a que el suceso es reciente, es evaluado de forma conjunta por los servicios de neurocirugía y cirugía vascular para descartar daños estructurales mayores y determinar la conducta médica a seguir.

Mirá tambiénDetuvieron a un hombre cuando escapaba con materiales robados de la Escuela Roca

Paralelamente, por disposición de la fiscalía en turno, el hombre quedó formalmente en carácter de detenido, motivo por el cual se implementó un servicio de custodia policial interna para garantizar la seguridad en el sector.

Disparos en la calle

El hecho bajo investigación ocurrió la mañana del lunes en las inmediaciones de barrio Nueva Esperanza, en el norte de la ciudad de Santa Fe. Alrededor de las 7:30, un suboficial de policía de 33 años, que presta servicio en la Unidad Regional I pero se encuentra actualmente en disponibilidad, fue alcanzado por disparos de arma de fuego en circunstancias que se intentan esclarecer.

Mirá tambiénTres heridos a balazos y un detenido tras un violento hecho en Colastiné Sur

La primera hipótesis recabada por el personal policial interviniente indicó que el efectivo habría sido interceptado por una persona en un presunto intento de robo.

Tras una supuesta resistencia, se efectuaron las detonaciones que le provocaron las heridas. La víctima fue trasladada en ambulancia hacia el Hospital Cullen, donde recibió las primeras atenciones de emergencia.

policía herido barrio Nueva EsperanzaPolicía herido en barrio Nueva Esperanza.

Con el avance de las actuaciones y las primeras directivas de la fiscalía del Ministerio Público de la Acusación, el caso sumó elementos que modificaron la situación legal del herido.

Al constatarse contradicciones en el relato inicial y verificarse su condición administrativa dentro de la fuerza, la justicia dispuso su detención formal mientras los peritos de la Policía de Investigaciones (PDI) trabajan en el lugar del hecho para determinar la mecánica del ataque, constatar el calibre del arma empleada y establecer los motivos reales del suceso.

+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Sobre el Autor

#TEMAS:
Santa Fe Policiales
Policía de Santa Fe
Hospital José María Cullen

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro