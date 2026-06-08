La Cámara rechazó la acusación

Recuperaron la libertad tres acusados de cometer una violenta entradera en la ciudad de Santa Fe

Llevaban más de dos años presos, investigados por un hecho cometido en una vivienda particular del barrio Liceo Norte. Un fallo de segunda instancia cuestionó la acusación al considerarla “vaga y genérica”. Para el abogado Germán Corazza “no se ha podido determinar la intervención de cada uno de los imputados en los hechos”.