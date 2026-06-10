Evidencia

La causa por Diego Fernández Lima suma nuevas pericias tras el hallazgo de más restos óseos

La Justicia ordenó estudios forenses sobre elementos encontrados durante excavaciones en la vivienda del principal sospechoso. Los investigadores buscan determinar si el material puede aportar datos clave para esclarecer lo ocurrido con el adolescente desaparecido en 1984.