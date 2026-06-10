La investigación por el crimen de Diego Fernández Lima incorporó un nuevo avance judicial luego de que el fiscal Martín Fernando López Perrando solicitara el análisis de restos óseos encontrados durante excavaciones recientes en la vivienda de Cristian Graf, señalado como el principal sospechoso del caso.
La causa por Diego Fernández Lima suma nuevas pericias tras el hallazgo de más restos óseos
La Justicia ordenó estudios forenses sobre elementos encontrados durante excavaciones en la vivienda del principal sospechoso. Los investigadores buscan determinar si el material puede aportar datos clave para esclarecer lo ocurrido con el adolescente desaparecido en 1984.
Los elementos fueron hallados durante rastrillajes realizados a fines de mayo en una propiedad ubicada sobre avenida Congreso al 3700, en el barrio porteño de Coghlan. Allí, los investigadores buscan determinar si existen pruebas que permitan esclarecer qué ocurrió con el adolescente asesinado en 1984.
Restos hallados bajo análisis
Aunque una primera observación indicó que algunos fragmentos encontrados podrían corresponder a piezas de cerámica y huesos de animales, la Justicia ordenó profundizar los estudios para descartar cualquier vínculo con la causa.
En ese contexto, el fiscal solicitó al Cuerpo Médico Forense la realización de pericias específicas sobre el material secuestrado. El objetivo es establecer si los restos son humanos y, de ser así, obtener información pericial que permita avanzar con la investigación.
Excavaciones en la casa del sospechoso
Las tareas de excavación fueron autorizadas por el juez Alejandro Litvack luego de la declaración de un testigo protegido y a partir de un estudio realizado con georradar, tecnología utilizada para detectar alteraciones bajo la superficie del terreno.
La vivienda inspeccionada pertenece a Cristian Graf, principal sospechoso en el expediente que intenta reconstruir qué sucedió con Diego Fernández Lima, desaparecido hace más de cuatro décadas.
Nuevas medidas en la investigación
Además de las pericias forenses, el magistrado dispuso nuevas diligencias para profundizar el caso. Entre ellas, pidió al Registro de la Propiedad Automotor información sobre vehículos y motovehículos registrados a nombre de integrantes del entorno familiar vinculado al sospechoso.
La causa continúa abierta y los investigadores esperan que los resultados de los análisis permitan determinar si los elementos encontrados durante los rastrillajes pueden aportar datos clave sobre el destino de Diego Fernández Lima, en un caso que permanece sin resolver desde hace más de 40 años.