Narcotráfico

Decomisaron siete kilos de cocaína en un operativo en la autopista Buenos Aires–La Plata

Los dos hombres que transportaban la carga, ambos con antecedentes, fueron arrestados. En consecuencia, este miércoles deberán comparecer en el Juzgado Federal en lo Penal Número 2 de La Plata, a cargo de Alberto Recondo.