Dos hombres, uno de ellos de nacionalidad peruana, fueron detenidos este martes en la autopista Buenos Aires-La Plata, con poco más de siete kilogramos de cocaína en su poder, en el marco de un operativo de rutina que las fuerza de seguridad bonaerense realizaban en la zona.
Decomisaron siete kilos de cocaína en un operativo en la autopista Buenos Aires–La Plata
Los dos hombres que transportaban la carga, ambos con antecedentes, fueron arrestados. En consecuencia, este miércoles deberán comparecer en el Juzgado Federal en lo Penal Número 2 de La Plata, a cargo de Alberto Recondo.
Personal del Departamento Vial Hudson detuvo un rodado Volkswagen Suran, en el que viajaban Jesús Ricardo Effio González, peruano de 26 años, y Sandro Enrique Chuchón Mamaní, de 30, ambos domiciliados en la capital bonaerense y con antecendentes penales.
Al momento de requerírseles la documentación del vehículo, Chuchón Mamaní descendió e intentó escapar, aunque fue reducido por los efectivos, quienes hallaron dentro de su mochila siete envoltorios en forma de ladrillo, cuyos tests dieron positivo por cocaína, y con un pesaje total de 7,40 kilos de droga.
En consecuencia, ambos fueron arrestados e incomunicados y este miércoles deberán comparecer en el Juzgado Federal en lo Penal Número 2 de La Plata, a cargo de Alberto Recondo.