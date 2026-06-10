Este martes, los tribunales de la ciudad de Santa Fe fueron testigos de una historia marcada por la violencia y el hostigamiento. Un hombre quedó en prisión preventiva luego de que le atribuyeran haber agredido en dos ocasiones a su expareja, prometiéndole: “No te voy a dejar tranquila”.
Preso por agredir a su expareja y amenazarla en Santa Fe: “No te voy a dejar tranquila”
La cautelar fue dictada luego de que la mujer declarara ante el juez y la fiscalía expusiera los detalles de su imputación por daño, lesiones agravadas y amenazas.
El juez penal José Luis García Troiano impuso la cautelar de máxima a Hugo Horacio Herman. La decisión se fundamentó en la gravedad de los hechos imputados y en la necesidad de resguardar la integridad de la mujer afectada durante el proceso judicial.
La fiscal Milagros Parodi, integrante de la Unidad Fiscal Especial de Violencia de Género, Familiar y Sexual (Gefas), fue quien realizó la atribución delictiva y solicitó que Herman quedara tras las rejas.
Durante su exposición, Parodi detalló los hechos de violencia sistemática que el imputado habría ejercido sobre su expareja. Por su parte, la defensora pública Gisela Alemandri, propuso la aplicación de medidas alternativas, las cuales fueron consideradas insuficientes por el magistrado.
Golpes y amenazas
Herman fue imputado por una serie de hechos delictivos ocurridos entre diciembre de 2025 y mayo de 2026. La fiscalía le atribuyó los delitos de “daños”, “lesiones leves dolosas calificadas por el vínculo y haber sido cometidas por un hombre contra una mujer en un contexto de violencia de género” y “amenazas”.
El primero de los hechos ventilados en la audiencia se remonta a la madrugada del 7 de diciembre del año pasado, alrededor de las 2. Según la fiscalía, Herman irrumpió en la vivienda de su expareja y, tras dañar la puerta de la habitación donde ella se encontraba, comenzó a agredirla físicamente.
En ese episodio, el hombre le habría propinado "golpes con sus puños, con una cartera y utilizando un palo de amasar", provocándole una fractura en la mano izquierda.
Meses después, el 30 de mayo pasado, el imputado fue denunciado por haber interceptado a la víctima en las inmediaciones de Zavalla y avenida General López. Allí, le habría propinado golpes de puño en el rostro mientras le profería la inquietante advertencia: "no te voy a dejar vivir tranquila".
Para la fiscalía, los ataques no fueron hechos aislados, sino que forman parte de la subordinación a la que la víctima ha sido sometida durante décadas. Tras años de pareja y teniendo hijos en común que ya son mayores de edad, la mujer actualmente se encuentra separada de Hermes, pero su hostigamiento no cesa.
Prisión preventiva
Al resolver la medida cautelar, el juez García Troiano validó los argumentos de la fiscalía respecto a la existencia de riesgos procesales. La condición de vulnerabilidad de la víctima, sumada a las amenazas recibidas y al registro de múltiples medidas de distancia tramitadas por la mujer con anterioridad, inclinaron la balanza hacia la prisión preventiva.
El magistrado consideró que las medidas alternativas propuestas por la defensa no lograrían mitigar los riesgos de fuga y entorpecimiento probatorio. En esa línea, dispuso la prisión preventiva sin plazos.
Ahora, Hermes permanecerá tras las rejas mientras la investigación avanza.