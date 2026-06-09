Dalma Maradona prestó declaración este martes en una nueva audiencia del juicio por la muerte de Diego Armando Maradona. La hija del exfutbolista repasó distintos momentos del tratamiento médico de su padre y relató encuentros y advertencias vinculadas a su estado de salud y a las decisiones sobre su atención.
Dalma Maradona declaró que Diego “estaba perdido y no entendía lo que decía”
Durante su declaración en el juicio, la hija del exfutbolista describió cómo percibió cambios en su estado de salud en los últimos meses de vida y relató episodios en los que observó dificultades en su comportamiento y comunicación.
Durante su testimonio, Dalma recordó una conversación clave en la Clínica Olivos con el abogado Víctor Stinfale. Según su relato, allí le habrían anticipado decisiones sobre la intervención del neurocirujano Leopoldo Luque.
“Me encontré con Víctor Stinfale y me dijo que Luque no iba a operarlo”, afirmó. Además, señaló que la intervención realizada finalmente “fue exitosa” y describió las alternativas que se evaluaban para el tratamiento: “Una internación en una clínica contra su voluntad, internación en una clínica con su consentimiento y una internación domiciliaria”.
El diagnóstico y la derivación
Dalma también recordó el momento en que su padre fue derivado a la Clínica Ipensa, en La Plata, para realizar estudios de rutina. En ese contexto, se confirmó el diagnóstico que derivó en la posterior intervención.
“Cuando fuimos a Ipensa, nos avisaron lo del hematoma subdural”, expresó, al detallar cómo se produjo la detección de la lesión que marcó el tratamiento posterior.
La salud de Maradona antes de su muerte
En otro tramo de su declaración, la hija de Diego Maradona describió el deterioro que observó en los últimos meses de vida del exjugador. Aseguró que junto a su hermana Gianinna notaron cambios importantes en su comportamiento.
“En el último tiempo lo notamos lento”, señaló, y agregó que en el cumpleaños número 60 del astro, en el estadio de Gimnasia y Esgrima La Plata, lo percibieron “perdido” y sin una participación plena en el homenaje.
También indicó que el cuidado médico estaba a cargo de un grupo conformado por distintos profesionales. “Luque, Cosachov y Díaz cuidaban de la salud de mi padre”, afirmó.
Inicio de la audiencia y otros testimonios
La jornada corresponde a la decimoséptima audiencia del juicio, en la que también se esperaba la declaración de otros testigos vinculados al sistema de atención domiciliaria y a la cobertura médica del exfutbolista.
Entre ellos se encuentra personal de auditoría y coordinación de la empresa Swiss Medical, además de integrantes del equipo de enfermería que formaban parte de la atención en el domicilio de Maradona.