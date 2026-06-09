#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Colón
Unión
Recordó el deterioro

Dalma Maradona declaró que Diego “estaba perdido y no entendía lo que decía”

Durante su declaración en el juicio, la hija del exfutbolista describió cómo percibió cambios en su estado de salud en los últimos meses de vida y relató episodios en los que observó dificultades en su comportamiento y comunicación.

Dalma Maradona en el juicio por la muerte de su padre.Dalma Maradona en el juicio por la muerte de su padre.
+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Por: 

Dalma Maradona prestó declaración este martes en una nueva audiencia del juicio por la muerte de Diego Armando Maradona. La hija del exfutbolista repasó distintos momentos del tratamiento médico de su padre y relató encuentros y advertencias vinculadas a su estado de salud y a las decisiones sobre su atención.

Durante su testimonio, Dalma recordó una conversación clave en la Clínica Olivos con el abogado Víctor Stinfale. Según su relato, allí le habrían anticipado decisiones sobre la intervención del neurocirujano Leopoldo Luque.

Mirá también“Era la oportunidad de mi vida”: Luque se lamentó por no haber operado a Maradona

“Me encontré con Víctor Stinfale y me dijo que Luque no iba a operarlo”, afirmó. Además, señaló que la intervención realizada finalmente “fue exitosa” y describió las alternativas que se evaluaban para el tratamiento: “Una internación en una clínica contra su voluntad, internación en una clínica con su consentimiento y una internación domiciliaria”.

El diagnóstico y la derivación

Dalma también recordó el momento en que su padre fue derivado a la Clínica Ipensa, en La Plata, para realizar estudios de rutina. En ese contexto, se confirmó el diagnóstico que derivó en la posterior intervención.

Dalma Maradona, daughter of late Argentine soccer legend Diego Armando Maradona, sits inside a court to attend a new trial against medical professionals facing accusations of negligence in connection to the 2020 death of the global icon, in Buenos Aires, Argentina, April 14, 2026. REUTERS/Cristina SilleLa hija del exfutbolista describió momentos de deterioro en el juicio.

“Cuando fuimos a Ipensa, nos avisaron lo del hematoma subdural”, expresó, al detallar cómo se produjo la detección de la lesión que marcó el tratamiento posterior.

La salud de Maradona antes de su muerte

En otro tramo de su declaración, la hija de Diego Maradona describió el deterioro que observó en los últimos meses de vida del exjugador. Aseguró que junto a su hermana Gianinna notaron cambios importantes en su comportamiento.

“En el último tiempo lo notamos lento”, señaló, y agregó que en el cumpleaños número 60 del astro, en el estadio de Gimnasia y Esgrima La Plata, lo percibieron “perdido” y sin una participación plena en el homenaje.

Soccer Football - Copa Diego Maradona - Boca Juniors v Newell's Old Boys - Estadio La Bombonera, Buenos Aires, Argentina - November 29, 2020 Dalma Maradona, Diego Maradona's daughter in her father's box after the match Pool via REUTERS/Alejandro PagniDalma relató cómo veía a Maradona antes de su fallecimiento.

También indicó que el cuidado médico estaba a cargo de un grupo conformado por distintos profesionales. “Luque, Cosachov y Díaz cuidaban de la salud de mi padre”, afirmó.

Inicio de la audiencia y otros testimonios

La jornada corresponde a la decimoséptima audiencia del juicio, en la que también se esperaba la declaración de otros testigos vinculados al sistema de atención domiciliaria y a la cobertura médica del exfutbolista.

Entre ellos se encuentra personal de auditoría y coordinación de la empresa Swiss Medical, además de integrantes del equipo de enfermería que formaban parte de la atención en el domicilio de Maradona.

+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Sobre el Autor

#TEMAS:
Diego Maradona
Judiciales
Buenos Aires

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro