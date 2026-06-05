Emotivo homenaje en redes sociales

La familia de Diego Maradona despidió al Indio Solari con un sentido mensaje

A través de la cuenta oficial del astro futbolístico y de publicaciones personales de su hija Dalma, el entorno del "Diez" recordó al líder de Los Redondos. El posteo incluyó una histórica frase ricotera y un pedido especial para cuando se encuentre con Diego.