La familia de Diego Armando Maradona despidió, por medio de sus redes sociales, al músico Carlos Indio Solari con un sentido posteo acompañado de una frase del artista.
Emotivo homenaje en redes sociales
La familia de Diego Maradona despidió al Indio Solari con un sentido mensaje
A través de la cuenta oficial del astro futbolístico y de publicaciones personales de su hija Dalma, el entorno del "Diez" recordó al líder de Los Redondos. El posteo incluyó una histórica frase ricotera y un pedido especial para cuando se encuentre con Diego.
La familia de Diego Maradona despidió al Indio Solari con un sentido mensaje.
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"A brillar mi amor", escribió la cuenta de Maradona junto a una foto del Indio Solari, por medio de sus historias de Instagram.
"A brillar mi amor", escribió la cuenta de Maradona en Instagram.
En su cuenta personal, Dalma Maradona también recordó al músico y le pidió que le mande saludos al “Diego” en el cielo.
Dalma Maradona también recordó al músico.
El posteo de Dalma en Instagram.
También, Dalma comparó el dolor de la pérdida de su papá y pidió que no la llamen para hablar del Indio.
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