Murió el Indio Solari

El histórico recuerdo del mítico show de Los Redondos en Venado Tuerto

La ciudad venadense vuelve a mirar hacia aquel 8 de julio de 1990, cuando Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota tocó en el Club Jorge Newbery, el mismo domingo en que Argentina perdió la final del Mundial de Italia ante Alemania. Walter Carugno, organizador de aquel show, reconstruyó una historia que todavía conserva el aura de mito.