El sábado 16 de agosto de 1997 quedó grabado como un quiebre definitivo en la cultura rock del país. Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota debían presentarse en el club Estudiantes de Olavarría, pero una polémica decisión del entonces intendente Helios Eseverri prohibió los recitales argumentando supuestos riesgos de seguridad y vandalismo.
La recordada conferencia de prensa de Los Redondos; entre la polémica y la censura
Aquel recordado agosto de 1997, tras la censura de sus shows por orden municipal, la mítica banda platense brindó su única e histórica conferencia de prensa.
Frente al atropello político y con miles de jóvenes varados en la ciudad bonaerense, los integrantes del grupo decidieron quebrar su histórico hermetismo ante los medios de comunicación. Los músicos se sentaron frente a los micrófonos en una sala del Hotel Savoy para sentar una postura firme y expresar el dolor por el festejo trunco de sus fieles seguidores.
La defensa de las juventudes y el arte
Durante la rueda de prensa, el Indio Solari se convirtió en el principal vocero de un descargo cargado de definiciones sociopolíticas profundas. El cantante rechazó de forma tajante la estigmatización oficial hacia su público y defendió fervientemente la inocencia y rebeldía de los chicos de doce, trece y catorce años que llenaban las calles de la localidad.
"No estamos para bajarle línea a los chicos, sino para escucharlos, porque en sus nervios hay mucha más información del futuro que la que tipos de nuestra edad puedan tener", lanzó el vocalista. De esta manera, el grupo desnudó los temores de una dirigencia política que recurría a viejos fantasmas autoritarios para censurar expresiones culturales masivas.
En la mesa del hotel también estuvieron presentes Skay Beilinson, la Negra Poli, Sergio Dawi, Semilla Bucciarelli y Walter Sidotti. Juntos ratificaron que la productora había cumplido de manera impecable con cada requisito organizativo exigido por el municipio, demostrando que la sorpresiva suspensión carecía por completo de un sustento técnico o legal lógico.
Un hito de resistencia cultural
La transmisión en vivo del acontecimiento, especialmente replicada por la señal de Crónica TV, paralizó a las audiencias nacionales. Fue la única oportunidad en toda su trayectoria en la que la banda se expuso colectivamente en directo bajo ese formato técnico, transformando un acto burocrático de censura en una de las mayores lecciones de dignidad del rock nacional.
A casi tres décadas de aquel tenso episodio, el archivo audiovisual de Olavarría continúa siendo material de consulta y análisis social permanente. La prohibición no pudo frenar el fenómeno, sino que agigantó el mito de una banda independiente que prefirió siempre defender la integridad de su gente antes que someterse a los dictados de los poderes de turno.