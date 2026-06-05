La historia detrás de un recital legendario

El invierno que el Indio Solari revolucionó San Carlos Centro

En agosto de 1996, Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota regresaron a San Carlos para presentaron “Luzbelito” en L'Etoile. Durante un fin de semana, la ciudad se convirtió en una estación principal de la historia grande del rock nacional.