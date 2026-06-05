Murió este viernes

Cuándo fue y qué dijo el Indio Solari en su última aparición en público

A los 77 años, el Indio Solari dejó un legado imborrable. Pese al Parkinson, su creatividad musical se mantuvo activa hasta el final. La mística del Indio no se apagó tras Los Redondos. Con Los Fundamentalistas, continuó batiendo récords y dejando huella en el rock argentino.