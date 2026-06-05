Conmoción en el ámbito de la cultura nacional por el fallecimiento del Indio Solari, mítico cantante de rock nacional líder de Los Redondos.
Cuándo fue y qué dijo el Indio Solari en su última aparición en público
A los 77 años, el Indio Solari dejó un legado imborrable. Pese al Parkinson, su creatividad musical se mantuvo activa hasta el final. La mística del Indio no se apagó tras Los Redondos. Con Los Fundamentalistas, continuó batiendo récords y dejando huella en el rock argentino.
Este viernes a primera hora se conoció la triste noticia que no tardó esparcirse entre medios tradicionales y las redes sociales. Cada uno, tuvo algo que contar el músico.
En un contexto de tristeza, hubo quienes recordaron la última aparición pública de Solari. Fue durante el show de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado en diciembre de 2025: "Los quiero mucho y los respeto como público. Son de los mejores públicos del Planeta"
El último adiós
La cultura popular argentina y el universo entero del rock sufren una pérdida irreparable. Este viernes se confirmó de manera oficial el trágico fallecimiento de Carlos Alberto Solari, el legendario e inolvidable "Indio", a los 77 años en su hogar de Parque Leloir.
El célebre e icónico cantante, que se había retirado de las presentaciones en vivo en el año 2017, padecía desde hacía tiempo la dura enfermedad de Parkinson. A pesar de las lógicas limitaciones de su dolencia, el compositor se mantuvo sumamente activo en su estudio de grabación, trabajando en nuevos proyectos hasta sus últimos días de vida.
Un mito musical
Junto al guitarrista Skay Beilinson, Solari forjó desde la ciudad de La Plata una propuesta estética, poética y artística revolucionaria. Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota construyeron un sendero de absoluta independencia discográfica que desafió las reglas tradicionales del mercado y los convirtió en un masivo suceso social.
Su discografía, con álbumes fundamentales de la historia como "Oktubre" o "Luzbelito", transformó las composiciones musicales en profundas poesías cargadas de simbolismo. Las complejas letras del Indio se volvieron verdaderas banderas de identidad para múltiples generaciones de fanáticos que colmaban los estadios de toda la Argentina.
Tras la dolorosa disolución del grupo original a comienzos de este siglo, el magnetismo de Solari no disminuyó en absoluto. Acompañado de manera brillante por Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, batió récords históricos de convocatoria en el interior del país, demostrando que su mística única e irrepetible seguía totalmente intacta.
Su deliberado y estricto hermetismo frente a los grandes medios de comunicación tradicionales no hizo más que agigantar una figura mítica. Hoy la sociedad despide a un artista genial que no solo transformó las estructuras de la música contemporánea, sino que también moldeó para siempre la cultura emocional de millones de fieles seguidores.
Ese vínculo único con su público dio origen a una liturgia sin igual en el espectáculo mundial. Las bandas que vinieron después tomaron como faro su modelo de producción, transformando las dificultades logísticas y la falta de apoyo comercial en un sello de autenticidad conceptual que marcó a fuego la historia del rock nacional.
El legado artístico del icónico cantante seguirá vigente a través de las canciones eternas que ya forman parte de la memoria colectiva regional. Las futuras generaciones continuarán descubriendo la obra de un creador que defendió la autogestión, consolidándose en lo más alto del altar del arte popular y del rock de nuestra nación.