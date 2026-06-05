Tras la muerte del líder ricotero

Velatorio del Indio Solari: el gobierno nacional descartó el Congreso por razones de seguridad

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, argumentó que tras consultar con el Ministerio de Seguridad se determinó que el Palacio Legislativo no cuenta con la infraestructura ni la logística necesarias para una convocatoria de tal magnitud. El Ejecutivo se puso a disposición de la familia para coordinar un espacio alternativo.