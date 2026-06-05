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Tras la muerte del líder ricotero

Velatorio del Indio Solari: el gobierno nacional descartó el Congreso por razones de seguridad

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, argumentó que tras consultar con el Ministerio de Seguridad se determinó que el Palacio Legislativo no cuenta con la infraestructura ni la logística necesarias para una convocatoria de tal magnitud. El Ejecutivo se puso a disposición de la familia para coordinar un espacio alternativo.

El líder ricotero falleció este viernes. Foto: Reuters.El líder ricotero falleció este viernes. Foto: Reuters.
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El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, anunció este viernes que luego de consultas al Ministerio de Seguridad se determinó que el Congreso "no reúne las condiciones de infraestructura, logística y seguridad necesarias" para organizar una despedida al ícono del rock nacional Indio Solari.

President of the Chamber of Deputies of Argentina, Martin Menem, gestures as he attends the opening session of the 144th legislative term of Congress at the National Congress building in Buenos Aires, Argentina, March 1, 2026. REUTERS/Agustin MarcarianEl presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. Foto: Reuters.

"Ante la posibilidad de realizar su despedida en el Congreso de la Nación, se efectuaron las consultas correspondientes con el Ministerio de Seguridad de la Nación y las áreas técnicas competentes. Como resultado de esa evaluación, se concluyó que el Palacio Legislativo no reúne las condiciones de infraestructura, logística y seguridad necesarias para un evento de esta magnitud", explicó el riojano en su cuenta de la red social X

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"Con la mayor y absoluta predisposición, el Gobierno nacional se encuentra a disposición de la familia para trabajar conjuntamente en la elección de un lugar que esté a la altura de lo que el Indio Solari representa para la sociedad argentina y donde puedan garantizarse todas las condiciones de seguridad necesarias para una despedida acorde a su legado", agregó.

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Al comienzo de su mensaje, menem se solidarizó con familiares y amigos del cantante, a quien definió como "uno de los máximos referentes de la historia del rock nacional".

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