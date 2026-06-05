El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, anunció este viernes que luego de consultas al Ministerio de Seguridad se determinó que el Congreso "no reúne las condiciones de infraestructura, logística y seguridad necesarias" para organizar una despedida al ícono del rock nacional Indio Solari.
Velatorio del Indio Solari: el gobierno nacional descartó el Congreso por razones de seguridad
El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, argumentó que tras consultar con el Ministerio de Seguridad se determinó que el Palacio Legislativo no cuenta con la infraestructura ni la logística necesarias para una convocatoria de tal magnitud. El Ejecutivo se puso a disposición de la familia para coordinar un espacio alternativo.
"Ante la posibilidad de realizar su despedida en el Congreso de la Nación, se efectuaron las consultas correspondientes con el Ministerio de Seguridad de la Nación y las áreas técnicas competentes. Como resultado de esa evaluación, se concluyó que el Palacio Legislativo no reúne las condiciones de infraestructura, logística y seguridad necesarias para un evento de esta magnitud", explicó el riojano en su cuenta de la red social X
"Con la mayor y absoluta predisposición, el Gobierno nacional se encuentra a disposición de la familia para trabajar conjuntamente en la elección de un lugar que esté a la altura de lo que el Indio Solari representa para la sociedad argentina y donde puedan garantizarse todas las condiciones de seguridad necesarias para una despedida acorde a su legado", agregó.
Al comienzo de su mensaje, menem se solidarizó con familiares y amigos del cantante, a quien definió como "uno de los máximos referentes de la historia del rock nacional".