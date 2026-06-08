Dalma Maradona declarará este martes en la decimoséptima audiencia del juicio por la muerte de su padre, Diego Armando Maradona, mientras que comparecerán por primera vez el coordinador de enfermeros, Mariano Perroni, y la jefa de cuidados domiciliarios de Swiss Medical, Nancy Forlini.
Juicio por Maradona: Dalma declarará este martes y se presentan dos imputados clave
La hija del "Diez" comparecerá ante el Tribunal Oral N.° 7 de San Isidro. En la misma jornada, la jefa de cuidados domiciliarios de la prepaga y el coordinador de enfermeros darán su versión por primera vez en el debate.
Según medios nacionales, la hija del astro argentino y Claudia Villafañe se sentará frente al estrado de los jueces Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón, aunque no confirmaron el horario.
En el debate oral y público anterior, Dalma señaló: "Nos prometieron enfermeros 24 horas, gente que le pudiera dar los medicamentos". En este sentido, acusó al personal a cargo del cuidado de su padre de ignorar sus advertencias sobre el deterioro de su salud y de impedir el contacto con la familia durante su primera exposición en el proceso anterior.
“Le habíamos dicho a Luque, Cosachov y Díaz que no lo veíamos bien a papá. Caminaba mal, a veces lo sentíamos un poco perdido, nos llamaba por videollamada y no entendíamos lo que decía”, reveló Dalma.
Forlini y Perroni, que declararán por primera vez, formaron parte del grupo de WhatsApp “Tigre”, un chat clave para el caso ya que en las conversaciones participaban el médico clínico Pedro Di Spagna; los acusados Ricardo Almirón y Dahiana Gisela Madrid; el neurólogo Jorge Macía; el kinesiólogo Nicolás Parente; administrativos de la cobertura médica privada Enrique Barrio y Germán Dornelli, y los enfermeros Tamara Mansilla, Cintya Córdoba, Aldo Arnez Zenteno, Daiana Cáceres y Roxana Tomaselli.
Perroni accederá a responder preguntas, mientras que la ex coordinadora de la internación domiciliaria del célebre futbolista solamente contestará interrogaciones de sus defensores Nicolás D'Albora y Agustín Varela.
Además, el otro testigo de la jornada será Guillermo Charovsky, jefe de Walter Espeche, auditor de terreno de la prepaga en la ciudad de La Plata, quien el jueves pasado sostuvo que el 4 de noviembre de 2020 recibió el pedido de internación domiciliaria por parte de la psiquiatra Agustina Cosachov.
Sin embargo, según explicó el especialista, ese hecho no se concretó ya que Diego fue derivado de la Clínica Ipensa (nosocomio al que acudió para realizarse unos estudios de rutina) al Sanatorio Olivos, donde lo intervinieron quirúrgicamente por el hematoma subdural.
El auditor de terreno precisó que, tras la orden de su superior, “dejó de intervenir” porque el tratamiento de Maradona continuó en zona norte.