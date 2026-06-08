Nueva audiencia

Juicio por Maradona: Dalma declarará este martes y se presentan dos imputados clave

La hija del "Diez" comparecerá ante el Tribunal Oral N.° 7 de San Isidro. En la misma jornada, la jefa de cuidados domiciliarios de la prepaga y el coordinador de enfermeros darán su versión por primera vez en el debate.