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Verónica Ojeda acusó a Claudia Villafañe y Gianinna de “intoxicar” a Maradona en un audio

El material fue presentado durante una audiencia y generó fuerte impacto al exponer sospechas sobre lo ocurrido en el entorno del exfutbolista en los meses previos a su deterioro.

Ojeda expresó su preocupación por cambios en el estado del exfutbolista. Ojeda expresó su preocupación por cambios en el estado del exfutbolista.
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El neurocirujano Leopoldo Luque presentó un audio durante su declaración judicial en el que se escucha a Verónica Ojeda realizar acusaciones contra Claudia Villafañe y Gianinna Maradona, en relación con el estado de salud de Diego Armando Maradona.

Mirá tambiénLuque declaró en el juicio por la muerte de Maradona y apuntó contra Gianinna

El material corresponde al 1 de septiembre de 2020. En ese mensaje, Ojeda le solicita al entonces médico de cabecera que le realice estudios clínicos a Maradona para entender los cambios de ánimo que había notado durante una visita en una estancia ubicada en Brandsen, cerca de La Plata.

En el audio, expresa su preocupación por un comportamiento que consideró inusual y repentino. Según su relato, el exfutbolista había mantenido un estado anímico estable horas antes, pero luego evidenció un deterioro que llamó su atención.

Acusaciones y sospechas

Durante el mensaje, Ojeda deslizó sospechas sobre el entorno cercano de Maradona. En ese contexto, mencionó a Villafañe y a sus hijas, señalando que podrían haber intervenido de alguna manera en el estado del exjugador. Incluso planteó la posibilidad de que le hubieran suministrado alguna sustancia, aunque aclaró que esperaba que se tratara de una percepción equivocada.

Veronica Ojeda, ex-girlfriend of late Argentine soccer legend Diego Maradona, and her lawyer Mario Baudry arrive at the San Isidro court before a hearing to determine the future of soccer legend Diego Maradona's trial, after one of the three presiding judges stood down from the case amid accusations of ethical breaches, in San Isidro, on the outskirts of Buenos Aires, Argentina, May 29, 2025. REUTERS/Agustin MarcarianLa ex pareja de Maradona relató situaciones que le llamaron la atención.

También sostuvo que se trataba de situaciones que, si bien podían parecer menores, no dejaban de ser relevantes para comprender lo que estaba ocurriendo.

Detalles sobre el estado de Maradona

En el mismo audio, Ojeda describió dificultades para que Maradona se levantara de la cama y relató que debió insistir para que se incorporara. Además, recordó un episodio en el que el exfutbolista presentaba signos de confusión, al punto de no reconocer correctamente a su hijo, Diego Fernando Maradona.

Leopoldo Luque, the personal doctor of late Argentine soccer legend Diego Armando Maradona, speaks to members of the media as he arrives at court to attend a new trial against medical professionals facing accusations of negligence in connection to the 2020 death of the global icon, in Buenos Aires, Argentina, April 14, 2026. REUTERS/Cristina SilleLuque presentó el audio durante su declaración ante el tribunal.

Según su descripción, el niño intentaba hacerle entender quién era, en una escena que reflejaba el estado delicado que atravesaba en ese momento.

Presentación ante la Justicia

El audio fue exhibido por Luque durante su exposición ante el tribunal integrado por los jueces Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón. La intención del médico fue responder a declaraciones previas de Gianinna, quien lo había acusado de manipulación.

El material se incorporó como parte del proceso judicial en curso, en el que se analizan responsabilidades vinculadas al entorno y la atención médica del exfutbolista.

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