Fuerte testimonio

Gianinna Maradona declaró en el juicio y contó cómo fueron los últimos días de su padre: “Estaba perdido...”

Gianinna Maradona declaró este martes en una nueva audiencia del juicio por la muerte de Diego y dejó uno de los testimonios más sensibles del proceso. Su relato se centró en el deterioro físico y mental de su padre durante las últimas semanas de vida, con especial foco en el cumpleaños número 60 del exfutbolista.