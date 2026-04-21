Gianinna Maradona declaró este martes en el segundo juicio por la muerte de Diego Armando Maradona y reconstruyó, ante el tribunal, el estado en que vio a su padre en los días previos a su fallecimiento. Su exposición se produjo en una audiencia clave del debate oral que analiza las responsabilidades del equipo médico que lo asistía.
Gianinna Maradona declaró en el juicio y contó cómo fueron los últimos días de su padre: “Estaba perdido...”
Gianinna Maradona declaró este martes en una nueva audiencia del juicio por la muerte de Diego y dejó uno de los testimonios más sensibles del proceso. Su relato se centró en el deterioro físico y mental de su padre durante las últimas semanas de vida, con especial foco en el cumpleaños número 60 del exfutbolista.
Durante su testimonio, la hija del exfutbolista describió un cuadro alarmante y aseguró que en octubre de 2020 Diego estaba muy deteriorado. Según su relato, le costaba caminar, interactuar y conectarse, y cada vez que ella preguntaba qué le estaba pasando recibía respuestas imprecisas vinculadas al consumo de pastillas o alcohol.
Uno de los tramos más impactantes de la audiencia estuvo ligado al cumpleaños número 60 de Maradona, celebrado el 30 de octubre de 2020. Gianinna recordó que aquel día lo vio con la mirada perdida, desorientado y en muy mal estado. En esa declaración, afirmó que su padre estaba “perdido en tiempo y espacio”, una frase que condensó el dramatismo de su relato ante los jueces.
También rememoró una escena íntima de ese encuentro familiar. Contó que su hijo Benjamín le mostró a Diego una remera con su imagen y que él no logró reconocerse. Luego, según su versión, Maradona le dijo que quería irse con ella, pero eso no ocurrió: Gianinna sostuvo que no la dejaron llevárselo y que finalmente a Diego lo retiraron en una camioneta.
El juicio se reanudó este martes tras una audiencia previa marcada por la declaración espontánea del neurocirujano Leopoldo Luque. En este proceso hay siete profesionales de la salud acusados de “homicidio simple con dolo eventual”, mientras la fiscalía y las querellas buscan determinar si hubo negligencia y abandono en la internación domiciliaria que precedió a la muerte del exjugador, ocurrida el 25 de noviembre de 2020.