Hay imágenes que ya no pertenecen a un partido, ni siquiera a una época. Pertenecen al fútbol entero. El calentamiento de Diego Maradona al ritmo de Live is Life, con los botines desatados y la pelota obedeciendo como si también bailara, es una de ellas. A 37 años de aquella noche en Múnich, la secuencia sigue viva como una pieza única.
A 37 años del Live is Life: el calentamiento que hizo eterno a Maradona
Fue el 19 de abril de 1989, antes de un Bayern Munich-Napoli por las semifinales de la Copa UEFA. El calentamiento de Diego al ritmo de Live is Life se volvió eterno, pero aquella noche también dejó una actuación brillante en los 90 minutos.
Fueron apenas cuatro minutos antes del arranque de un Bayern Munich-Napoli por las semifinales de la Copa UEFA de 1989. Pero alcanzaron para construir una postal eterna. Diego la llevaba de un pie al otro, después a las rodillas, a los hombros, a la cabeza. No entraba en calor: parecía adueñarse del estadio antes de que empezara el partido.
El video se volvió tan poderoso que casi se comió al resto. Hoy circula con una fuerza propia, como si fuera una obra separada del encuentro. Y sin embargo, detrás de ese baile previo hubo una actuación descomunal de Maradona en uno de los partidos más grandes de su etapa europea.
La entrada en calor más famosa de todas
El impacto del Live is Life no tiene comparación. Es, para muchos, el calentamiento más famoso de la historia del fútbol. No por una rareza ni por una extravagancia, sino porque sintetiza algo esencial de Maradona: la mezcla de talento, desparpajo, ritmo y magnetismo.
Diego no hacía jueguitos. Dominaba la escena. La música sonaba por los altoparlantes del Olímpico de Múnich y él parecía tocarla con la pelota. Había algo de desafío, algo de libertad y algo de espectáculo puro. Como si supiera que incluso antes del silbatazo ya estaba dejando una marca imposible de borrar.
Con el paso del tiempo, ese fragmento creció hasta convertirse en mito. Se compartió una y otra vez, cruzó generaciones y terminó siendo tan reconocido como muchos de sus goles. Después de su muerte, en 2020, se repitió en estadios de todo el mundo como forma de homenaje.
Pero el partido también fue de Diego
La fuerza del video hizo que muchos olvidaran un detalle central: aquella noche Maradona también jugó un partidazo. En los 90 minutos fue determinante en un cruce enorme ante el Bayern, en una semifinal de Copa UEFA que tenía clima de final anticipada.
Su primera gran aparición fue una apilada. Después llegó un tiro libre que obligó al arquero Raimond Aumann a sacar una pelota del ángulo. Más tarde convirtió de cabeza, aunque el gol fue anulado por fuera de juego. Todo eso en el primer tiempo, como si el baile previo hubiera sido apenas el prólogo de otra función.
En el complemento dejó lo más decisivo: las dos asistencias para Careca en el 2-2. Ese resultado cerró un global de 4-2 y clasificó al Napoli a la final. Más tarde, el equipo italiano terminaría levantando el trofeo frente al Stuttgart.
La Copa UEFA de un Maradona total
Ese encuentro ante el Bayern no fue una excepción dentro de aquel torneo. Fue una muestra concentrada de lo que Diego estaba haciendo en esa Copa UEFA. En los últimos cuatro partidos del recorrido napolitano tuvo participación directa en ocho de los nueve goles del equipo.
El dato resume la dimensión de su nivel: siete asistencias y un penal convertido. Fue un Maradona de plenitud, de esos que parecían jugar en una frecuencia distinta al resto. Un Maradona tan determinante como el del Mundial 86, capaz de cambiar una serie con una intervención o con una sucesión de ellas.
A esa altura, incluso los rivales ya hablaban de él en otro plano. Hansi Flick, años después técnico del Bayern y también de Alemania, definió aquel partido con una frase que ayuda a entender la impresión que dejó el Diez: fue el que más lo marcó en su vida.
Cuando el mito superó al contexto
Lo extraordinario del Live is Life es que logró algo rarísimo: salir del partido y sobrevivir por su cuenta. El Bayern-Napoli fue un duelo riquísimo, decisivo y lleno de genialidades. Pero el calentamiento tuvo una potencia visual tan fuerte que terminó emancipándose del resultado, de la serie y hasta del torneo.
Eso también dice algo sobre Maradona. Podía dejar una obra inmortal sin que hubiera empezado el juego. Y después, además, romper el partido. Pocos futbolistas en la historia construyeron una relación tan natural entre arte y competencia, entre espectáculo y eficacia.
A 37 años de aquella noche en Múnich, el Live is Life sigue funcionando como una puerta de entrada a Maradona. No solo al jugador capaz de inventar algo distinto con la pelota, sino al que convertía cada instante alrededor del fútbol en una escena irrepetible.