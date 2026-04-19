Memoria de Diego

A 37 años del Live is Life: el calentamiento que hizo eterno a Maradona

Fue el 19 de abril de 1989, antes de un Bayern Munich-Napoli por las semifinales de la Copa UEFA. El calentamiento de Diego al ritmo de Live is Life se volvió eterno, pero aquella noche también dejó una actuación brillante en los 90 minutos.