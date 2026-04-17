Segunda jornada

“Diego no agonizó”: declaró Leopoldo Luque en el juicio por la muerte de Maradona

El neurocirujano compareció por primera vez en el juicio y se defendió ante el TOC Nº7. En tanto, se suspendió la testimonial de Gianinna: el lunes se sabrá si la hija del Diez declara el martes.