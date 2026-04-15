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Este jueves 16 de abril

Comienza una jornada clave en el juicio por Maradona: declara Gianinna y apuntan a la internación domiciliaria

Gianinna Maradona será una de las primeras en declarar en una audiencia clave del juicio por la muerte del astro, junto a un médico y un policía.

Gianinna Maradona declarará en una audiencia clave del juicio en San Isidro. Foto: ReutersGianinna Maradona declarará en una audiencia clave del juicio en San Isidro. Foto: Reuters
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Una nueva jornada del juicio por la muerte de Diego Armando Maradona promete momentos de alto impacto. Este jueves, en los Tribunales de San Isidro, declararán los primeros testigos convocados por la fiscalía, entre ellos Gianinna Maradona, un médico y un efectivo policial que estuvo en la escena el día del fallecimiento.

(260414) -- SAN ISIDRO, 14 abril, 2026 (Xinhua) -- La psiquiatra Agustina Cosachov asiste al segundo juicio por la muerte del exjugador de fútbol argentino, Diego Armando Maradona, en la ciudad de San Isidro, Argentina, el 14 de abril de 2026. (Xinhua/Martín Zabala) (mz) (oa) (ah) (vf)El proceso investiga la responsabilidad del equipo médico en la muerte del exfutbolista.

La audiencia, prevista entre las 10 y las 17, forma parte del proceso en el que se investiga un presunto homicidio simple con dolo eventual. En el banquillo de los acusados se encuentran profesionales de la salud que estuvieron a cargo de la internación domiciliaria del exfutbolista en sus últimos días.

El peso del testimonio familiar

La declaración de Gianinna no es una más. La hija del ídolo ya había manifestado en instancias previas su descontento con las decisiones médicas adoptadas durante la recuperación de su padre, tras la cirugía por un hematoma subdural.

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En ese sentido, había asegurado que fue persuadida para aceptar una internación domiciliaria que, con el tiempo, consideró inadecuada. También cuestionó el trato recibido por su padre y apuntó directamente contra el equipo médico, al señalar que fue “manipulado” y dejado en una situación de vulnerabilidad.

Diego Armando Maradona falleció el 25 de noviembre de 2020.Un policía y un médico aportarán testimonios sobre el estado de Maradona.

Sus palabras se suman a una línea acusatoria que busca determinar si existió negligencia o abandono en la atención del exjugador durante sus últimos días de vida.

Lo que vieron los primeros en llegar

Otro de los testimonios clave será el del policía que ingresó primero a la vivienda del country San Andrés, en Tigre, el 25 de noviembre de 2020. Según su relato previo, el cuerpo de Maradona presentaba un estado físico alarmante, al punto de describirlo como un “bulto prominente” cubierto en la cama.

El efectivo explicó que preservó la escena tras confirmar la identidad del fallecido, en medio de la conmoción por la magnitud de la figura que yacía sin vida.

A ese testimonio se sumará el del médico que firmó el certificado de defunción, quien también había advertido sobre el estado del cuerpo, al que calificó como “hinchado” y “difícil de reconocer”. Ambas declaraciones serán claves para reconstruir las condiciones en las que se encontraba el exfutbolista al momento de su muerte.

El juicio, que se desarrolla en el Tribunal Oral en lo Criminal N°7, tiene como imputados a varios profesionales de la salud, entre ellos el médico personal Leopoldo Luque y la psiquiatra Agustina Cosachov, además de otros integrantes del equipo que asistía a Maradona.

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Con cada audiencia, el proceso avanza en la reconstrucción de los hechos que rodearon la muerte de una de las figuras más emblemáticas del deporte mundial, en busca de determinar responsabilidades en un caso que sigue generando conmoción social.

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