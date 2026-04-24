El neurocirujano Leopoldo Luque volvió a declarar en el juicio por la muerte de Diego Armando Maradona y afirmó que, pese al “odio” que según él le tiene Gianinna Maradona, logra comprender su dolor. En la misma audiencia, peritos, un policía y un médico coincidieron en que el cuerpo del ex jugador presentaba signos de edematización.
Luque declaró en el juicio por la muerte de Maradona y apuntó contra Gianinna
El neurocirujano brindó su testimonio ante el tribunal, respondió a las acusaciones de la hija del ex futbolista y aseguró que comprende su dolor en medio del proceso judicial.
La jornada comenzó cerca de las 10:30 en los Tribunales de San Isidro, con la presencia de Luque y sus abogados. También asistió nuevamente Gianinna Maradona, luego de haber declarado durante seis horas en la audiencia previa, donde acusó al médico de manipular a la familia.
El primer testigo fue el jefe del destacamento policial de Villa La Ñata, Lucas Farías, quien relató lo ocurrido el 25 de noviembre de 2020 en la vivienda del barrio San Andrés, en Benavídez. Según indicó, al llegar encontró el cuerpo de Maradona tapado con un acolchado blanco y con el rostro descubierto.
Farías describió que el ex futbolista vestía un short de Gimnasia y Esgrima La Plata y una remera negra, y señaló que presentaba “hinchazón” mientras yacía en la cama. También mencionó la presencia de alimentos, medicamentos y un suero en el lugar, además de otros elementos distribuidos en la habitación.
El testigo agregó que dio aviso a la fiscal Laura Capra y a otros efectivos, y detalló que el cuerpo fue trasladado posteriormente a la Morgue Judicial de San Fernando para la autopsia.
Peritajes y evidencia audiovisual
Durante la audiencia, el fiscal Patricio Ferrari anticipó la exhibición de un video de 17 minutos que documentó el trabajo de la Policía Científica en el lugar. Las imágenes mostraron el estado del cuerpo, con el abdomen visiblemente inflamado y las piernas arqueadas.
El director de Criminalística, Cristian Méndez, explicó que el cadáver presentaba una “gran prominencia e hinchazón”. Además, señaló la presencia de un “hongo de espuma” en la boca, fenómeno que asoció a la ascitis.
En el registro también se observaron objetos personales, alimentos y un ventilador encendido, mientras los peritos realizaban mediciones de temperatura y análisis para detectar livideces.
El testimonio del emergentólogo
El médico Juan Carlos Pinto, declaró que fue convocado por cercanía al domicilio. Según explicó, intentó intubar a Maradona, pero no pudo porque ya se encontraba sin vida.
“El paciente estaba muy edematizado, con abdomen globuloso y sin respiración”, detalló. También indicó que presentaba livideces en la espalda y que certificó el fallecimiento a las 12:30 tras maniobras de reanimación que se extendieron durante 45 minutos.
Pinto sostuvo que la causa fue un paro cardiorrespiratorio y mencionó la presencia de líquido en la vía aérea. Además, afirmó haber entregado un certificado de óbito “precario”, lo que generó un gesto de negación por parte de Luque en la sala.
La defensa de Luque
En su intervención, Luque volvió a tomar la palabra y respondió a las declaraciones de Gianinna. Sostuvo que durante la internación en la Clínica Olivos, entre el 3 y el 11 de noviembre, Maradona estaba orientado en tiempo y espacio, y que por ese motivo no se avanzó en una judicialización.
El neurocirujano pidió disculpas por comentarios previos hacia las hijas del ex jugador y negó haber manipulado a la familia. También exhibió conversaciones que, según afirmó, mostraban decisiones del entorno cercano sobre visitas y cuidados.
En ese contexto, reprodujo mensajes y audios vinculados al círculo íntimo de Maradona y consideró “una locura” que se le atribuya la posibilidad de haber anticipado el desenlace.
“Por más que me odie, entiendo el dolor de Gianinna”, expresó durante su declaración.
Cruces en la audiencia
Durante la etapa final, el abogado Fabián Améndola presentó una conversación entre la coordinadora de cuidados domiciliarios, Nancy Edith Forlini, y la psiquiatra Agustina Cosachov, en la que se hacía referencia a Luque como “médico de cabecera”.
La audiencia volvió a poner el foco en las responsabilidades del equipo médico y en las condiciones en las que se encontraba el ex futbolista durante sus últimos días, en un proceso judicial que continúa sumando testimonios y evidencia.