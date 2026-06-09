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Robaron dos baterías de un camión dentro de la maestranza municipal

El hecho fue descubierto durante una recorrida preventiva realizada por policías que custodian el predio de Mantenimiento Vial de la Municipalidad. Los delincuentes actuaron sin dejar daños visibles y lograron retirarse sin ser detectados.

Robo en la maestranza municipal. Foto: GentilezaRobo en la maestranza municipal. Foto: Gentileza
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Un nuevo hecho contra el patrimonio público quedó al descubierto durante la noche del lunes en el predio de Mantenimiento Vial de la Municipalidad de Santa Fe, ubicado en bulevar Pellegrini al 3800, cuando personal policial que cumplía funciones de vigilancia detectó el faltante de dos baterías pertenecientes a uno de los vehículos oficiales.

Según consta en las actuaciones policiales, el episodio fue advertido alrededor de las 23.50, durante una de las recorridas preventivas que los agentes realizan periódicamente dentro del predio municipal.

robo en la maestranza municipalRobo en la maestranza municipal. Foto: Gentileza

El hallazgo fue realizado por efectivos que prestan servicio adicional en el lugar. En circunstancias en que inspeccionaban los camiones volcadores estacionados en las dársenas internas, observaron una anomalía en un vehículo marca Iveco, de color blanco, identificado con el número interno 3494 y dominio AG966DB.

robo en la maestranza municipalRobo en la maestranza municipal. Foto: Gentileza

Al acercarse al rodado, los uniformados comprobaron que habían sido sustraídas dos baterías ubicadas en el sector lateral derecho, debajo de la caja de descarga. La situación llamó la atención de los agentes debido a que el sistema de seguridad que protegía los acumuladores había sido removido sin causar daños visibles.

Ladrones con "conocimiento"

Sobre el suelo encontraron la estructura metálica que servía como resguardo, junto con las correspondientes tuercas.

robo en la maestranza municipalRobo en la maestranza municipal. Foto: Gentileza

Asimismo, los bornes y conexiones permanecían intactos, circunstancia que permitió inferir que los autores del hecho habrían utilizado herramientas adecuadas y conocimientos específicos para concretar la maniobra sin provocar roturas ni dejar mayores rastros.

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Tras constatar el robo, los policías efectuaron una inspección integral del predio, que posee aproximadamente una hectárea de extensión. Sin embargo, la búsqueda arrojó resultado negativo.

Escasa iluminación

Fuentes vinculadas a la investigación señalaron que las características del lugar podrían haber favorecido el accionar de los delincuentes. El predio presenta amplios sectores con escasa iluminación, además de numerosos espacios ciegos generados por acopios de arena, piedra y otros materiales utilizados para las tareas viales.

robo en la maestranza municipalRobo en la maestranza municipal. Foto: Gentileza

Por el momento no se registraron personas demoradas y la causa quedó caratulada como "Robo", con intervención de la Justicia competente. Los investigadores procuran ahora determinar el momento exacto en que ocurrió la sustracción y si existen registros fílmicos o testimonios que permitan reconstruir el recorrido de los autores.

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El episodio vuelve a poner en discusión las condiciones de seguridad en instalaciones públicas que almacenan maquinaria, herramientas y equipamiento de alto valor, elementos que con frecuencia se convierten en objetivos de hechos delictivos debido a la facilidad de comercialización de sus componentes en mercados informales.

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