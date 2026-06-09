Un extraño episodio alteró la habitual e intensa actividad en el interior del Hospital Provincial Dr. José María Cullen. El hecho, calificado de forma preliminar como "Intimidación pública", tuvo lugar en la tarde del lunes en uno de los sectores más sensibles del efector público de salud ubicado en avenida Freyre al 2200.
Hallaron dos balas en un altar religioso dentro del hospital Cullen de Santa Fe
El hallazgo se produjo en la tarde del lunes en el ingreso al área de Neonatología. Aunque la jefa del sector logró fotografiar los dos proyectiles, cuando el personal policial acudió al lugar, las municiones ya habían sido retiradas. Analizan los registros de las cámaras de videovigilancia.
De acuerdo con los datos recabados por este medio, la secuencia se inició alrededor de las 15:30 del lunes, cuando las autoridades del hospital tomaron conocimiento de una preocupante novedad.
En el pasillo que conduce al área de Neonatología, justo sobre un mueble que funciona como altar con imágenes religiosas, se encontraban depositados dos proyectiles intactos.
Foto y denuncia
Ante la gravedad potencial de la situación, la jefa del sector reaccionó con rapidez y procedió a registrar fotográficamente los elementos con su teléfono celular, una medida que a la postre resultaría clave.
De inmediato, se notificó al Director del efector, quien dio aviso formal al personal del Destacamento Policial Nº 11, apostado de manera permanente en el hospital.
Desaparición "misteriosa"
La sorpresa y el desconcierto de los uniformados llegaron apenas unos minutos después. Al hacerse presentes en el mencionado pasillo junto a las autoridades médicas para resguardar la escena y proceder al secuestro de las municiones, constataron que los proyectiles ya no estaban.
Alguien, aprovechando el constante flujo de personas que transita por los pasillos del nosocomio, retiró las balas antes del arribo de la dotación policial.
El acta de procedimiento fue remitida por cuestiones de jurisdicción a la Comisaría 2ª de la Unidad Regional I, que ahora lleva adelante las actuaciones.
Los investigadores analizan el material fotográfico aportado por la empleada de la salud para determinar con precisión el calibre de las municiones y, de igual modo, se dispuso el relevamiento de las cámaras de seguridad internas del efector para intentar identificar tanto a la persona que depositó los cartuchos en el santuario como a quien se los llevó.