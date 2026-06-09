Se investiga

Hallaron dos balas en un altar religioso dentro del hospital Cullen de Santa Fe

El hallazgo se produjo en la tarde del lunes en el ingreso al área de Neonatología. Aunque la jefa del sector logró fotografiar los dos proyectiles, cuando el personal policial acudió al lugar, las municiones ya habían sido retiradas. Analizan los registros de las cámaras de videovigilancia.