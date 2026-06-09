Tucumán

Ruta 40: dos muertos tras un choque provocado por una camioneta que huía de un control

Ocurrió en el límite con Salta. La camioneta en fuga habría realizado una maniobra brusca en “U” durante el intento de evasión, momento en el que se produjo el impacto fatal con el vehículo en el que viajaba un grupo de amigos que se dirigía a jugar al fútbol.