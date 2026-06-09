Microtráfico en Las Colonias

Ordenan demoler dos búnkers de droga que funcionaban en un asentamiento de Esperanza

La medida fue dispuesta por el juez Sergio Carraro en los tribunales de Santa Fe a pedido del Ministerio Público de la Acusación. Los inmuebles, ubicados en un terreno usurpado de barrio La Orilla, fueron utilizados de manera reiterada para la venta de estupefacientes y están vinculados a dos investigaciones penales distintas que tienen a ocho personas en prisión preventiva.