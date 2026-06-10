Juicio por jurados

Declararon culpable al santafesino que intentó matar a su expareja y a un familiar de ella en Alto Verde

Se trata de Lucas Luciano Trejo, de 27 años, a quien los jurados hallaron responsable de un intento de femicidio y un intento de homicidio, ocurridos la mañana del 16 de diciembre de 2024.