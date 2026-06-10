Un hecho por demás preocupante ocurrió durante la mañana del pasado lunes en barrio Nueva Esperanza de la ciudad de Santa Fe, donde un hombre baleó a un desconocido que se había metido en su casa, en un aparente intento de robo. El autor del disparo fue arrestado, pero este miércoles quedó en libertad.
Quedó en libertad el hombre que baleó a un policía en barrio Nueva Esperanza
En una audiencia, la fiscalía le imputó los delitos de tenencia indebida de arma de fuego y abuso de arma. Como las penas posibles son de cumplimiento condicional, el acusado transitará el proceso en libertad, con medidas alternativas.
El episodio que se investiga comenzó en la cuadra de calle Almonacid al 4500, en la zona norte de la capital provincial.
Según las versiones más fuertes, un hombre cuyas iniciales son H. R. y que se domicilia en el lugar, encontró adentro de su casa a un sujeto que había roto la puerta para ingresar.
Tiros
Luego de forcejear con él, H. R. -que tiene 32 años- puso en fuga al intruso, lo persiguió, le disparó con un arma de fuego que tenía en su poder y finalmente lo redujo.
Al menos dos proyectiles habían impactado en el cuerpo del presunto delincuente, uno en un hombro y otro en una pierna. Quedó tendido en una vereda de calle Europa al 8400, muy cerca de avenida Gorriti.
Luego, sorpresivamente, se pudo determinar que el herido era un policía cuyas iniciales son J. A. E., quien ya había sido pasado a disponibilidad, luego de prestar servicio en la Sección Canes de la ciudad de Rosario.
H. R. fue aprehendido y a él se le secuestró el arma de fuego que habría utilizado, un revólver calibre .38 largo.
Audiencia
Este hombre fue imputado ahora en una audiencia realizada en los tribunales santafesinos, que fue presidida por la jueza Cecilia Labanca.
El fiscal que investiga su accionar, el doctor Estanislao Giavedoni, lo acusó formalmente de los delitos de abuso de arma y tenencia indebida de arma de fuego.
El funcionario del Ministerio Público de la Acusación no solicitó la prisión preventiva, teniendo en cuenta que las calificaciones determinadas no implicarían para H. R. -que no tiene antecedentes- una pena de cumplimiento efectivo.
Así, este hombre recuperó la libertad y seguirá en esa condición mientras avanza el proceso. No obstante, la magistrada le impuso medidas alternativas que deberá respetar.
Por otra parte, en una causa distinta se investiga el accionar de J. A. E., el policía herido que también fue arrestado y se recupera de las lesiones. Esta investigación es liderada por el fiscal Ignacio Lascurain.