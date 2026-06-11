El juicio por la muerte de Diego Armando Maradona tendrá este jueves una jornada clave con las declaraciones del empresario y abogado Víctor Stinfale y del coordinador de enfermeros Mariano Perroni, uno de los acusados en la causa por presunto homicidio simple con dolo eventual.
Juicio por la muerte de Maradona: qué se debatirá en la audiencia de este jueves
El tribunal escuchará testimonios clave sobre los cuidados médicos brindados al exfutbolista y las decisiones tomadas en sus últimos días.
La audiencia comenzará a las 10 ante el Tribunal Oral en lo Criminal N.º 7 de San Isidro, integrado por los jueces Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón.
La declaración de Víctor Stinfale
Víctor Stinfale fue convocado por los fiscales Patricio Ferrari y Cosme Iribarren para brindar testimonio en el marco del proceso judicial que investiga las circunstancias que rodearon la muerte de Maradona.
El abogado ya había declarado durante el primer juicio, posteriormente anulado tras la polémica generada por el documental vinculado a la ex jueza Julieta Makintach. En aquella oportunidad, sostuvo que el neurocirujano Leopoldo Luque era el médico de confianza del exfutbolista.
Además, recordó momentos previos a la cirugía a la que fue sometido Maradona el 3 de noviembre de 2020 en la Clínica Olivos, luego de que se le detectara un hematoma subdural en un centro de salud de La Plata.
Según relató, cuestionó la capacidad de Luque para encabezar la intervención quirúrgica y consideró que el profesional no estaba preparado para afrontar una operación de esa magnitud. También afirmó que, a su entender, hubo errores en el tratamiento médico recibido por el exjugador.
Mariano Perroni declarará por primera vez
Por otro lado, Mariano Perroni comparecerá por primera vez ante el tribunal. El coordinador de enfermeros de la empresa de cuidados domiciliarios Medidom está imputado junto a otras siete personas en la causa judicial.
Durante su exposición, Perroni responderá preguntas formuladas por fiscales, defensas y querellas, en una audiencia considerada relevante para el avance del debate oral.
El rol del grupo de WhatsApp “Tigre”
Perroni integraba el grupo de WhatsApp denominado “Tigre”, un chat en el que participaban distintos profesionales y trabajadores vinculados a la atención médica de Maradona.
Entre los integrantes figuraban el médico clínico Pedro Di Spagna, el neurólogo Jorge Macía, el kinesiólogo Nicolás Parente, enfermeros y personal relacionado con la cobertura médica privada, además de otros acusados en el expediente.