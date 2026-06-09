El juicio que busca determinar las responsabilidades penales por la muerte de Diego Armando Maradona tuvo este martes una de sus jornadas más esperadas con la declaración de Dalma Maradona ante el Tribunal Oral en lo Criminal N° 7 de San Isidro.
Causa Maradona: Dalma declaró ante el tribunal y dos acusados dieron su versión por primera vez
La hija mayor de Diego Maradona volvió a declarar en el proceso que investiga las responsabilidades por la muerte del exfutbolista. También brindaron testimonio Nancy Forlini y Mariano Perroni, dos de los imputados en la causa
La audiencia también estuvo marcada por los testimonios de Nancy Forlini y Mariano Perroni, dos de los profesionales imputados en la causa que declararon por primera vez desde el inicio del proceso.
La hija mayor del astro argentino compareció como querellante y volvió a exponer las preocupaciones que, según sostuvo, ella y otros familiares manifestaron reiteradamente sobre el estado de salud de su padre durante los meses previos a su fallecimiento.
En declaraciones previas incorporadas al expediente, Dalma había señalado que tanto ella como su hermana Gianinna advirtieron a los profesionales médicos que Diego no se encontraba bien, aunque sus planteos no habrían sido atendidos.
Qué declaró Dalma Maradona
Durante la audiencia desarrollada en los tribunales de San Isidro, Dalma profundizó sobre las condiciones en las que transitó la internación domiciliaria de su padre tras la operación por un hematoma subdural en noviembre de 2020.
La expectativa en torno a su testimonio estaba vinculada a las advertencias que había realizado anteriormente sobre dificultades para caminar, episodios de desorientación y problemas de comunicación que observaba en el exfutbolista.
Su declaración es considerada clave por las querellas, que sostienen que existieron fallas graves en el seguimiento médico y en el esquema de cuidados dispuesto para el ex capitán de la Selección argentina.
Declararon dos imputados
La jornada también incluyó las declaraciones de Nancy Forlini, responsable de cuidados domiciliarios vinculada a Swiss Medical, y de Mariano Perroni, coordinador de enfermeros que participaba en el equipo encargado de la asistencia de Maradona. Ambos forman parte del grupo de siete profesionales de la salud acusados de homicidio con dolo eventual.
Según trascendió, Perroni respondió preguntas de todas las partes que intervienen en el juicio, mientras que Forlini limitó su declaración a las consultas formuladas por su defensa.
Parte de las preguntas estuvieron relacionadas con el funcionamiento de la internación domiciliaria y con las comunicaciones internas mantenidas por el equipo médico a través de distintos canales, entre ellos el denominado chat “Tigre”, incorporado como prueba en la investigación.
Además, Forlini apuntó contra el neurocirujano Leopoldo Luque al referirse a decisiones adoptadas durante el tratamiento de Maradona.
Un juicio que volvió a comenzar desde cero
El actual debate oral se desarrolla luego de que el proceso original fuera declarado nulo tras el escándalo que involucró a la jueza Julieta Makintach, apartada por su participación en una producción audiovisual vinculada al caso. Como consecuencia, la Justicia dispuso reiniciar el juicio desde cero ante un nuevo tribunal.
En este nuevo proceso, siete integrantes del equipo médico enfrentan cargos por homicidio con dolo eventual, un delito que contempla penas de entre 8 y 25 años de prisión.
La acusación sostiene que existieron omisiones y decisiones que pudieron haber contribuido al fallecimiento de Maradona, ocurrido el 25 de noviembre de 2020 durante una internación domiciliaria en el partido bonaerense de Tigre.
Con la declaración de Dalma y el inicio de los testimonios de dos de los acusados, el juicio sumó elementos relevantes para reconstruir los últimos días de vida del ídolo argentino y avanzar en la determinación de eventuales responsabilidades penales.