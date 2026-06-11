La investigación por la estafa que afectó a tres usuarios de plataformas financieras sumó este jueves precisiones de parte del fiscal de Delitos Informáticos del MPA, Agustín Nigro, quien brindó detalles sobre el funcionamiento de la organización que logró apoderarse de más de $ 34 millones mediante la apertura de billeteras virtuales y la posterior conversión de los fondos en criptoactivos.
La investigación por una millonaria estafa virtual en Santa Fe permitió identificar a seis sospechosos
El fiscal Agustín Nigro explicó este jueves cómo la organización logró abrir cuentas con identidades fraguadas, vaciar fondos de inversión por más de 34 millones de pesos y convertir el dinero sustraído en criptoactivos. Tres personas ya fueron detenidas y otras tres son buscadas.
La conferencia de prensa se realizó un día después de los allanamientos y detenciones concretados en la provincia de Buenos Aires, donde fueron arrestados dos hombres y una mujer que serán imputados en la ciudad de Santa Fe. Según precisó el funcionario judicial, la investigación continúa abierta y todavía quedan tres sospechosos con pedidos de captura vigentes.
“La investigación inicia acá en Santa Fe a partir de la denuncia de un ciudadano oriundo de la ciudad”, explicó Nigro.
El denunciante advirtió que desconocidos habían ingresado a la plataforma mediante la cual administraba una cuenta comitente. A partir de ese primer caso, la fiscalía logró detectar otras dos víctimas, una de Rosario y otra de San Lorenzo, que habían sufrido maniobras prácticamente idénticas.
Complejidad e identificación
El fiscal destacó la complejidad del trabajo realizado. “Se analizaron muchísimas cuentas que estaban involucradas y también todos los datos de tráfico de esas cuentas hasta lograr la individualización de las personas”, señaló.
En ese sentido, evitó profundizar sobre algunos aspectos de la operatoria debido a que todavía restan concretarse detenciones. “Hay que ser prudente en la información que se provee porque hay tres detenciones que todavía se tienen que cumplir”, advirtió.
Según reconstruyó la fiscalía, la organización criminal logró acceder a las cuentas de inversión de las víctimas mediante la suplantación de identidad. “Simularon la identidad de estos tres ciudadanos santafesinos y adherieron a esta plataforma cuentas virtuales aperturadas a nombre de cada uno de ellos”, explicó Nigro.
Para ello utilizaron documentación adulterada y lograron superar los mecanismos de validación implementados por las entidades financieras. “Fraguaron algunos documentos, engañaron a los proveedores de servicios financieros y de esa manera lograron luego el desapoderamiento”, sostuvo.
Datos biométricos
Consultado sobre el uso de herramientas biométricas, el fiscal explicó que la maniobra incluyó también la falsificación de esos controles. “La adulteración de los documentos que eran presentados a las compañías financieras es lo que permite luego después el contraste con esos datos biométricos también fraguados”, afirmó.
Incluso detalló que en dos de las cuentas abiertas fraudulentamente “se había adulterado la foto del documento que se presentaba, entonces luego el dato biométrico se contrastaba contra una identidad también falsa”.
Una vez consumado el acceso a los fondos, el dinero era transferido a otras cuentas y posteriormente convertido en criptomonedas. “La fiscalía recuperó toda esa ruta de dinero hasta lograr identificar a los destinatarios finales de esos dineros y a partir de eso la individualización de los presuntos responsables”, destacó.
Orden de restituir el dinero
La investigación determinó que las víctimas sufrieron pérdidas por un total de 34.867.763 pesos. Los fondos fueron extraídos de tres cuentas que contenían 16,6 millones, 12,4 millones y 5,7 millones de pesos, respectivamente.
Durante la conferencia, Nigro también volvió a referirse a la responsabilidad de las plataformas financieras y sociedades de bolsa que intervinieron en las operaciones. Recordó que en marzo el juez penal Sergio Carraro ordenó que cuatro empresas restituyeran cerca de 29 millones de pesos a dos de las víctimas, al considerar que existieron fallas en los mecanismos de validación de identidad.
“La fiscalía verificó en este caso concreto un conjunto de negligencias por parte de las compañías financieras y el agente de bolsa que favoreció o facilitó de alguna manera la realización de la estafa”, afirmó.
El funcionario recordó además que la resolución judicial se encuentra actualmente apelada. “El juez local entendió que la fiscalía daba buenas razones para ordenar a las compañías financieras y también a la sociedad de bolsa que intervino que le devuelva estos dineros a las víctimas”, indicó.
Desacoplar territorio
Respecto de la estructura de la organización investigada, Nigro confirmó que cada uno de los sospechosos tenía funciones específicas, aunque evitó revelar detalles. “Cada uno tiene un rol determinado, será oportunamente puesto de manifiesto. Ahora estamos en un momento de prudencia”, expresó.
Finalmente, el fiscal no descartó que la banda haya actuado fuera de Santa Fe.
“Otra de las características de los ciberdelitos es que se desacoplan del territorio”, explicó. Y agregó: “Es posible que esta banda no haya operado solamente en ese momento, sino en otros momentos”, una hipótesis que podría esclarecerse a partir del análisis de los dispositivos electrónicos secuestrados durante los allanamientos realizados en Buenos Aires.