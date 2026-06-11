Ciberdelito

La investigación por una millonaria estafa virtual en Santa Fe permitió identificar a seis sospechosos

El fiscal Agustín Nigro explicó este jueves cómo la organización logró abrir cuentas con identidades fraguadas, vaciar fondos de inversión por más de 34 millones de pesos y convertir el dinero sustraído en criptoactivos. Tres personas ya fueron detenidas y otras tres son buscadas.