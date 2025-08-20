"Sishi"

Detuvieron en Paraná al administrador de "Al Ángulo TV", un sitio pirata de transmisiones deportivas

La causa fue impulsada por la justicia de San Isidro junto con organismos internacionales como LaLiga y ALIANZA, en el marco de una investigación sobre retransmisiones ilegales de contenido deportivo a través de sitios web y aplicaciones móviles.