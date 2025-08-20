Detuvieron en Paraná al administrador de "Al Ángulo TV", un sitio pirata de transmisiones deportivas
La causa fue impulsada por la justicia de San Isidro junto con organismos internacionales como LaLiga y ALIANZA, en el marco de una investigación sobre retransmisiones ilegales de contenido deportivo a través de sitios web y aplicaciones móviles.
Detuvieron en Paraná al administrador de "Al Ángulo TV". Crédito: NA.
Alejo Leonel Warles, conocido en el ambiente digital como “Shishi”, fue detenido este miércoles 20 de agosto en su domicilio de Paraná, Entre Ríos. El procedimiento estuvo a cargo de la Policía Federal Argentina, en coordinación con la DDI de San Isidro, y fue ordenado por el Juzgado de Garantías N.º 4 de San Isidro.
Durante el allanamiento, las fuerzas de seguridad secuestraron computadoras, teléfonos celulares, equipos tecnológicos de alta gama y una importante cantidad de criptomonedas utilizadas para monetizar las transmisiones ilegales. La investigación fue impulsada por la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelitos (UFEIC) de San Isidro.
Una red pirata bien estructurada
Warles operaba bajo el seudónimo de “Shishi” y era el administrador principal de Al Ángulo TV, una plataforma ilegal que retransmitía partidos de fútbol —nacionales e internacionales— así como competencias de Fórmula 1. Para lograr su cometido, el acusado utilizaba al menos 14 dominios espejo y recientemente había lanzado una aplicación para Android, extendiendo así su alcance a miles de usuarios.
La distribución de contenido se realizaba sin los derechos correspondientes, atentando contra la propiedad intelectual de los organizadores de los eventos. Los ingresos eran generados a través de publicidad digital no regulada, lo que también ponía en riesgo la seguridad informática de los usuarios.
Fue acusado de retransmitir eventos deportivos de forma ilegal.
Financiación y exposición pública
El acusado gestionaba el negocio a través de billeteras virtuales, cuentas bancarias y plataformas de criptomonedas. Las autoridades también investigan posibles vínculos con redes más amplias de ciberdelito, aunque hasta el momento Warles es señalado como único responsable del esquema.
Con más de 100.000 seguidores en redes sociales, “Shishi” llegó a jactarse públicamente de que “nadie podía atraparlo”, lo que se convirtió en un elemento clave para fortalecer las pruebas en su contra. Sus apariciones en YouTube y otras plataformas sociales eran frecuentes y sirvieron para establecer su vínculo directo con Al Ángulo TV.
El operativo incluyó el secuestro de equipos, celulares y criptomonedas.
Apoyo internacional y antecedentes
La investigación contó con el respaldo de ALIANZA (Alianza Contra la Piratería Audiovisual), una entidad que nuclea a operadores de televisión paga de América Latina, y con la participación directa de LaLiga, la máxima categoría del fútbol español, que ya había iniciado denuncias contra retransmisiones ilegales desde Argentina.
Este operativo se enmarca dentro de una estrategia regional para combatir la piratería digital que incluye bloqueos por IP y DNS, eliminación de aplicaciones ilegales en tiendas virtuales, y la reciente conformación de un “War Room” antipiratería en la Argentina con la colaboración de empresas como Mercado Libre.
La detención de Alejo Warles representa un golpe significativo en la lucha contra la retransmisión ilegal de contenidos deportivos en el país. La articulación entre la justicia, las fuerzas de seguridad y el sector privado logró desmantelar una estructura que violaba sistemáticamente los derechos de transmisión y ponía en riesgo a miles de usuarios.
La causa continuará en etapa de instrucción mientras se analizan los elementos incautados y el flujo financiero de la operación.
