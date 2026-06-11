Política criminal

Derribaron dos búnkeres de droga en Esperanza y destacan su impacto en la "pacificación del territorio"

El subdirector de la Unidad Fiscal de Microtráfico del MPA, Diego Vigo, sostuvo que la medida busca consolidar la seguridad pública y neutralizar puntos de venta reincidentes. Autoridades provinciales, municipales y fiscales supervisaron el operativo, que elevó a 125 los puntos de venta demolidos en Santa Fe desde la entrada en vigencia de la Ley de Microtráfico.