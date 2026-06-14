En el sur de Santa Fe

Un médico prófugo y un enfermero preso por fraudes y venta de drogas opioides

La causa se inició por presuntas maniobras de fraude mediante recetarios y sellos adulterados. Los allanamientos realizados por Policía Federal en Acebal y Wheelwright permitieron detener a un enfermero, secuestrar opioides de uso controlado y reunir pruebas contra un cardiólogo que permanece prófugo.