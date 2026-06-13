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Triple crimen de Florencio Varela: la defensa de “Pequeño J” apelará el procesamiento

El abogado del principal acusado cuestionó la decisión judicial, aseguró que carece de sustento probatorio y confirmó que presentará un recurso ante la Cámara.

La defensa de “Pequeño J” apelará el procesamiento con prisión preventiva.La defensa de “Pequeño J” apelará el procesamiento con prisión preventiva.
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El abogado defensor de Tony Janzen Valverde Victoriano, conocido como “Pequeño J”, cuestionó el procesamiento con prisión preventiva dictado en el marco de la causa que investiga el triple crimen con sello narco en Florencio Varela. La defensa sostuvo que la resolución judicial es “arbitraria” y anticipó que presentará una apelación.

El juez federal N° 2 del Departamento Judicial de Morón, Jorge Ernesto Rodríguez, procesó al acusado como coautor de homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas, con ensañamiento, alevosía y violencia de género reiterada en tres hechos, en concurso real.

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Críticas a la imputación y a las pruebas

El defensor particular, Lucas Contreras Alderete, aseguró que la acusación se basa en una imputación “vaga y precaria” y afirmó que la defensa viene cuestionando esos elementos desde el pedido de excarcelación.

Según el letrado, la supuesta ubicación del imputado se sostiene en testimonios de terceros cuya credibilidad estaría comprometida, especialmente de una de las personas detenidas, quien —según señaló— tendría interés en mejorar su situación procesal.

Vivienda en Florencio Varela donde encontraron los cuerposVivienda en Florencio Varela donde encontraron los cuerpos.

También cuestionó la incorporación de declaraciones sin una correcta identificación de los testigos, lo que —a su criterio— impide un control adecuado de la fiabilidad de las pruebas y afecta el derecho de defensa.

Cuestionamientos a pruebas telefónicas

El abogado sostuvo además que la resolución judicial se apoya en una conversación telefónica atribuida a su defendido, sin elementos objetivos suficientes que permitan confirmar su identidad en esa comunicación.

En ese sentido, afirmó que el fallo “reemplaza prueba por conjeturas e hipótesis” y que no se corresponde con la gravedad de los hechos imputados, al tiempo que denunció una vulneración de garantías del debido proceso.

Adrián Arribas será el nuevo fiscal del triple crimen de Florencio Varela.Adrián Arribas será el nuevo fiscal del triple crimen de Florencio Varela.

Apelación y contexto del caso

La defensa confirmó que apelará la decisión del juez Rodríguez y continuará cuestionando el procesamiento en instancias superiores.

El caso investiga el asesinato de Morena Verdi, Brenda Loreley Del Castillo y Lara Gutiérrez, ocurrido en septiembre de 2025 en una vivienda del barrio Vatteone de Florencio Varela, hecho que generó fuerte impacto por su extrema violencia.

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