Tribunal de Enjuiciamiento

Rechazaron el pedido de destitución a los jueces que absolvieron a Trigatti

Desestimaron la denuncia por mal desempeño contra los Dres. Pablo Busaniche, Martín Torres y Cecilia Labanca, quienes en primera instancia declararon inocente al docente, que posteriormente fue condenado por abuso sexual infantil.