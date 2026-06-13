Este sábado se llevó a cabo la audiencia imputativa contra Carlos Carlozzi, un conocido dirigente político santafesino vinculado al kirchnerismo, detenido el miércoles tras un allanamiento en la zona del Puerto.
Imputaron al dirigente kirchnerista detenido por amenazas y tenencia de cocaína para la venta
Carlos Carlozzi fue detenido en la zona del Puerto. Durante los allanamientos solicitados en la causa por violencia de género le secuestraron estupefacientes, un arma y casi 9 millones de pesos.
Ante la jueza penal Cecilia Labanca, en una audiencia que se realizó a puertas cerradas, el fiscal Marcelo Nessier atribuyó a Carlozzi los delitos de “amenazas calificadas por el uso de arma de fuego en contexto de violencia de género” y “tenencia de material estupefaciente con fines de comercialización”.
El dirigente de 50 años cuenta con la asistencia técnica del abogado Néstor Oroño. El fiscal adelantó que solicitará la prisión preventiva, la cual se discutirá el próximo jueves en horario a confirmar.
La investigación se originó a partir de la denuncia de una mujer, que mantenía una relación casual con Carlozzi, por un episodio violento que habría escalado con el uso de un revólver. Esta situación derivó en dos procedimientos simultáneos realizados por la Policía de Investigaciones (PDI) el pasado miércoles: uno en un departamento del Puerto y otro en una propiedad ubicada en Arroyo Leyes.
Durante los allanamientos no solo se hallaron elementos vinculados a la denuncia original, sino también más de 157 gramos de cocaína, que evidenciarían actividades ilícitas vinculadas al narcomenudeo.
La denuncia original
El primer hecho imputado se remonta al 20 de enero de este año. Según la fiscalía, Carlozzi se encontraba en un domicilio de calle 1 de Mayo al 3500 discutiendo con la víctima por cuestiones relacionadas con una expareja de ella cuando le habría “exhibido un arma de fuego, tipo revólver, color negra, y proceder a intimidarla, para luego colocarla en su cintura”.
Nessier subrayó que estas acciones ocurrieron mientras se predisponían a concurrir al domicilio de la expareja de ella para aclarar conflictos personales. La amenaza se inscribió en un marco de violencia de género donde “el imputado impuso su superioridad física, en una relación asimétrica de poder”.
Entre las evidencias citadas se encuentran capturas de pantalla de teléfonos celulares y testimonios de allegados que ratificaron el clima de hostilidad.
Cocaína, dinero y un revólver
La situación de Carlozzi se agravó significativamente tras la irrupción de la PDI en sus viviendas el pasado 10 de junio.
En la propiedad de Arroyo Leyes, los efectivos secuestraron 100,7 gramos de cocaína, un revólver marca Pucará calibre .38 con municiones y la suma de $ 8.960.000 en efectivo, distribuidos en nueve fajos de dinero. Además, se hallaron elementos de la víctima, tales como una torre de sonido y una plancha de pelo.
Por otro lado, en el departamento del Puerto, los investigadores hallaron otros 57 gramos de cocaína fraccionados en seis envoltorios, tres teléfonos celulares y prendas de motociclista también reclamadas por la denunciante.
La cantidad de droga secuestrada, que totaliza más de 157 gramos, junto con el dinero en efectivo y los elementos hallados -como un plato con vestigios de cocaína y tarjetas para el corte, llevaron al fiscal Nessier a sostener que el material estupefaciente estaba destinado a la comercialización.
Tras la audiencia de atribución delictiva, Carlozzi permanecerá privado de su libertad a la espera de que se resuelva su situación procesal.