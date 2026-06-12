Un policía de 36 años, cuyas iniciales son N. R. P., quedó en prisión preventiva por el término de 60 días tras ser imputado por reiteradas amenazas y violencia de género en la ciudad de San Cristóbal (cabecera del departamento santafesino del mismo nombre).
Seguirá preso un policía acusado de amenazar a vecinos, a un periodista y a su expareja
Los hechos investigados ocurrieron en un solo día, mientras estaba de franco. El juez dictó la medida por 60 días ante el riesgo de entorpecimiento de la causa y el contexto de violencia de género.
La medida fue dispuesta por el juez Juan Gabriel Peralta tras el pedido de la fiscal del Ministerio Público de la Acusación, Hemilce Fissore.
Los hechos ocurrieron el viernes de la semana pasada, un raid delictivo que el imputado realizó en un solo día aprovechando su día de franco:
Tarde de furia
Alrededor de las 17, amenazó a un vecino con balearlo usando su arma reglamentaria.
Poco después, irrumpió en el club Independiente, donde insultó y hostigó a un periodista frente a numerosos niños.
Oscuridad
Ya por la noche, envió mensajes intimidantes a su expareja y se presentó en su casa para amedrentarla.
Cuando la hermana y el cuñado del policía intentaron intervenir para calmar la situación, también fueron agredidos por el imputado.
Sin alternativas
Al momento de dictar la resolución, el magistrado rechazó las alternativas propuestas por la defensa.
El juez Peralta argumentó que "un policía lo es las 24 horas" y consideró clave el peligro de entorpecimiento probatorio, agravado por el uso potencial de armas de fuego y el entorno de violencia familiar.
El efectivo fue imputado formalmente por amenazas reiteradas y amenazas calificadas en contexto de violencia de género.