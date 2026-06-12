En Córdoba

Detuvieron a Samuel Reyes, uno de los delincuentes más buscados de Santa Fe

Prófugo por el asesinato de Zamir Torres, un niño de 4 años, ocurrido en Frontera. Fue capturado por personal de la Unidad de Capturas de Alto Perfil (UCAP), dependiente de la Policía de Investigaciones de Santa Fe. Sobre él pesaba una recompensa de 20 millones de pesos y formaba parte del listado de los siete criminales más buscados de la provincia.